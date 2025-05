Il volo extralusso di Verstappen intorno al mondo per conoscere sua figlia senza perdere il GP Miami

Verstappen e Kelly Piquet sono diventati genitori, è nata una bimba. Il pilota olandese è arrivato in extremis per il Gran Premio di Miami. L'olandese con il suo jet privato è sbarcato poche ore prima delle libere. 🔗 Maxe Kelly Piquet sono diventati genitori, è nata una bimba. Il pilota olandese è arrivato in extremis per il Gran Premio di. L'olandese con il suo jet privato è sbarcato poche ore prima delle libere. 🔗 Fanpage.it

