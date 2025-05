Il vescovo Francesco | L’ecologia integrale non è solo connessioni ma prospetta condivisioni

Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, parte da qui per tracciare nell’omelia della messa celebrata al Mercato ortofrutticolo un disegno più ampio dove al centro di tutto sta l’Uomo. Come nel disegno di Leonardo da Vinci, l’uomo vitruviano, l’essere umano è misura di tutte le cose, ma non finisce in sé stesso o schiavo di esse. L’uomo non è soggetto in quanto tale per il proprio lavoro, la propria occupazione. Ed esce dallo schema del tempo per rimetterlo al cuore dell’Universo dove Dio lo ha posto.“Non è bastata la globalizzazione, non è sufficiente la connessione, è necessaria la condivisione: la speranza è dono di Dio e frutto della condivisione – afferma il vescovo Francesco – . 🔗 Bergamonews.it - Il vescovo Francesco: “L’ecologia integrale non è solo connessioni, ma prospetta condivisioni” Bergamo. Lo spunto, il punto di partenza è il lavoro. Non potrebbe essere altrimenti nella giornata celebra la festa dei lavoratori, il 1° maggio, per la Chiesa si celebra San Giuseppe lavoratore. Eppure monsignorBeschi,di Bergamo, parte da qui per tracciare nell’omelia della messa celebrata al Mercato ortofrutticolo un disegno più ampio dove al centro di tutto sta l’Uomo. Come nel disegno di Leonardo da Vinci, l’uomo vitruviano, l’essere umano è misura di tutte le cose, ma non finisce in sé stesso o schiavo di esse. L’uomo non è soggetto in quanto tale per il proprio lavoro, la propria occupazione. Ed esce dallo schema del tempo per rimetterlo al cuore dell’Universo dove Dio lo ha posto.“Non è bastata la globalizzazione, non è sufficiente la connessione, è necessaria la condivisione: la speranza è dono di Dio e frutto della condivisione – afferma il– . 🔗 Bergamonews.it

Papa Francesco, Brambilla: “Perdiamo il massimo difensore dell’ecologia integrale” - MILANO – “È stato il primo Pontefice a lanciare con forza l’allarme per la scomparsa di “migliaia di specie animali e vegetali che i nostri figli non potranno vedere”. Ha deplorato le gravi conseguenze dell’inquinamento e della “cultura dello scarto” che trasforma il nostro pianeta, “nostra casa, in un immenso deposito di immondizia”. Ha evidenziato il “debito ecologico” che il Nord del mondo ha contratto verso il Sud. 🔗lopinionista.it

Tg Green 24 aprile – L’ecologia integrale, l’eredità del messaggio di Papa Francesco - L’eredità ecologica lasciata da Papa Francesco che integra la cura dell’ambiente e l’impegno per una società giusta, l’approvazione del decreto Bollette per abbattere i costi a famiglie e imprese, e la nascita del parco nazionale del Matese. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. 🔗lapresse.it

Papa Francesco, il testo integrale dell'ultimo messaggio scritto ai fedeli per la Pasqua - L'ultimo messaggio di Papa Francesco, morto oggi, lunedì 21 aprile, a 88 anni, è stato letto il giorno di Pasqua dal maestro delle Cerimonie monsignor Diego Ravelli. Bergoglio si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni per l'Urbi et Orbi ricevendo l'applauso festante dei fedeli presenti in... 🔗europa.today.it

L’ecologia integrale, ecco il lascito di papa Francesco - La Chiesa con lui è scesa in campo nella tutela del pianeta. Ha difeso anche le forme di protesta radicali perché “occupano un vuoto della società” ... 🔗msn.com

‘Laudato Sì’, l’enciclica di Papa Francesco dedicata all’ecologia integrale - Sono quattro le encicliche promulgate da Papa Francesco, morto lunedì 21 aprile all’età di 88 anni: “Lumen Fidei” del 29 giugno 2013, “Laudato si'” del 24 maggio 2015, “Fratelli tutti” […] ... 🔗ecodallecitta.it

L’ECOLOGIA INTEGRALE - Il Papa degli ultimi, sì. Ma anche dell’ambiente. In un’epoca in cui la crisi climatica è diventata una delle principali emergenze globali, Papa Francesco si è distinto come una delle voci più autorev ... 🔗9colonne.it