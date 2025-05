Il Venezia scatta in avanti con Perez ma il Toro pareggia grazie a un rigore di Vlasic Paura per Vanoli

TORINO-VENEZIA 1-1 MARCATORI : 36'pt Kike Perez, 31'st Vlasic (rig). TORINO (4-3-2-1) : Milinkovic-Savic 5.5; Walukiewicz 5.5 (1'st Dembelé 6), Maripan 5.5, Saul Coco 5.5 (44'st Masina sv), Biraghi 6 (44'st Pedersen sv); Gineitis 6, Ilic 5.5, Casadei 5 (1'st Perciun 6); Vlasic 7, Elmas 6; Sanabria 5 (1'st Adams 6). In panchina: Paleari, Donnarumma, Karamoh, Tameze, Dalla Vecchia, Cacciamani.

