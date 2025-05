Il trucchetto dei migranti | voli low cost e finti malori per ottenere atterraggi d’emegenza e poi fuggire

atterraggio d'emergenza. Poi la fuga dall'aereo non appena si aprono i portelloni. Commedia in quattro atti. L'immigrazione irregolare ha trovato un nuovo "trucchetto" per sbarcare nell'Unione europea, e molti episodi hanno riguardato proprio l'Italia. Funziona presso a poco così. Prenotando un volo su una direttrice specifica — tra Marocco e Turchia —, quasi sempre con una low cost e organizzando con altri, in particolare via social (Facebook) o WhatsApp; poi un'emergenza medica a bordo. Il resto è una logica conseguenza. A rivelarlo è stato il Corriere della Sera. L'escamotage non è di questi giorni, va avanti dalla seconda metà del 2021. "Per ora è a bassa intensità" — racconta un esperto che si occupa della sicurezza ai voli di una compagnia aerea europea —.

