Il trionfo corre per Avellino festa sul pullman scoperto | il percorso

Avellino 1912 comunica che in occasione della prima gara di Supercoppa della Serie C Now prevista per domani, sabato 3 maggio 2025 alle ore 19:00, verrà premiata dalla Lega Pro con il trofeo per la vittoria del girone C di serie C.La premiazione avverrà al termine della gara. Successivamente, dopo le opportune ritualità, la squadra partirà dalla Porta Carraia dello Stadio Partenio – Lombardi per un giro in pullman scoperto che percorrerà il seguente tragitto come da indicazioni del tavolo tecnico tenutosi in prefettura:Andata: Via Feola, Via Annarumma, Via A. De Gasperi, Via Capozzi, Via Carducci, Via C. Del Balzo, Via De Renzi, Via Circumvallazione;Ritorno: Via Carducci, Via Capozzi, Via A. De Gasperi, Via Annarumma, Via Feola.

