© Ilsecoloxix.it - Il treno rosa del Giro d’Italia che toglie la vista sulle Cinque Terre Giro d’Italia 2024, continua a circolare anche se il contratto di Trenitalia con lo sponsor, il Gruppo Rcs, è scaduto. Percorre la linea delle 5 Terre. Ma i turisti non possono vedere il panorama, perché i finestrini sono oscurati dalla livrea 🔗 Inaugurato più di un anno fa per fare pubblicità alla tappa Genova-Lucca del2024, continua a circolare anche se il contratto di Trenitalia con lo sponsor, il Gruppo Rcs, è scaduto. Percorre la linea delle 5. Ma i turisti non possono vedere il panorama, perché i finestrini sono oscurati dalla livrea 🔗 Ilsecoloxix.it

Cresce l'attesa per il Giro d'Italia: parte il contest 'Vetrine rosa' - E' il contest 'Vetrina Rosa' a lanciare la volata al Giro d'Italia: questo il nuovissimo concorso organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con il quotidiano Il Tirreno e con il patrocinio del Comune di Pisa. Una nuova iniziativa che coinvolgerà le attività del centro di... 🔗pisatoday.it

Cortona, un mese al passaggio del Giro d’Italia. A Camucia è in arrivo la carovana rosa - C’è grande attesa per il passaggio del Giro d’Italia dal territorio cortonese. Il prossimo 18 maggio la celebre manifestazione sportiva transiterà nel territorio comunale per circa 40 chilometri, dalla Val di Pierle alla Valdichiana. Nell’ambito della 9a tappa Gubbio-Siena del 18 maggio gli... 🔗arezzonotizie.it

La febbre “rosa” è alle stelle per l’arrivo del Giro d’Italia - Ormai manca solo un mese all’evento dell’anno per Cesano Maderno. La data scritta in rosso sul calendario già da tempo, prima ancora dell’ufficializzazione avvenuta a gennaio, è quella del 29 maggio, quando in città ci sarà un arrivo di tappa del Giro d’Italia 2025. La frazione è la 18esima, quella che partirà da Morbegno e scenderà fino a Cesano Maderno, dove la carovana rosa percorrerà per due volte un circuito cittadino prima di passare sotto lo striscione del traguardo in corso Roma. 🔗ilgiorno.it

