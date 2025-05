Il tour dell' Amerigo Vespucci a Palermo sold out in poche ore polemica tra i visitatori rimasti a terra

dell’Amerigo Vespucci vanno sold out in poche ore e fioccano le proteste fra tutti quelli che non hanno fatto in tempo a prenotarsi. Sono migliaia i palermitani che attendevano la possibilità di prenotarsi per salire sulla "nave più bella del mondo" e che invece, per un problema. 🔗 Palermotoday.it - Il tour dell'Amerigo Vespucci a Palermo sold out in poche ore, polemica tra i visitatori rimasti a terra Le visite a bordovannoout inore e fioccano le proteste fra tutti quelli che non hanno fatto in tempo a prenotarsi. Sono migliaia i palermitani che attendevano la possibilità di prenotarsi per salire sulla "nave più bella del mondo" e che invece, per un problema. 🔗 Palermotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Tour dell'Amerigo Vespucci in tv: il racconto di Linea verde Italia - Il programma diretto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna ha accompagnato i telespettatori in un viaggio a bordo della 'nave più bella del mondo' 🔗ilrestodelcarlino.it

Grande attesa per l’arrivo dell’Amerigo Vespucci a Trieste. La nave più bella del mondo ripartirà per il Tour Mediterraneo (video) - Grande attesa per l’arrivo domani a Trieste dell’Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare e ambasciatore del made in Italy nel mondo. Insieme al “Villaggio In Italia”, la nave più bella del mondo, simbolo dell’eccellenza italiana, approderà il 1° marzo nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Da qui avrà inizio il “Tour Mediterraneo” che toccherà 17 città e si concluderà a Genova il 10 giugno, giornata della Marina Militare. 🔗secoloditalia.it

Grande successo ad Ortona per la tappa del Tour Mediterraneo dell'Amerigo Vespucci - Grande successo per la quarta tappa del Tour Mediterraneo dell'Amerigo Vespucci. Sono oltre 27.000 le persone che a Ortona hanno avuto l'occasione di visitare la nave scuola della Marina Militare e il 'Villaggio IN Italia'. Distribuito su una superficie di 7.000 metri quadri, anche nella cittadina abruzzese il Villaggio IN Italia ha permesso ai visitatori di conoscere l'esperienza del tour mondiale e del Villaggio Italia, nata da un'idea del ministro Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per ... 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il tour dell'Amerigo Vespucci a Palermo sold out in poche ore, polemica tra i visitatori rimasti a terra; Amerigo Vespucci a Taranto: il simbolo dell’eccellenza italiana conclude il tour mondiale; Alla tappa di Reggio Calabria dell'Amerigo Vespucci Tour convegno su Intelligenza Artificiale, Digitalizzazione e Riabilitazione; Tutte le tappe del Tour dell'Amerigo Vespucci 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Amerigo Vespucci fa tappa a Reggio Calabria: il Villaggio IN Italia racconta due anni di tour mondiale - Un’esperienza immersiva tra storie, scoperte e musica per celebrare il tour mondiale della nave simbolo della Marina Militare italiana ... 🔗strettoweb.com

Porto Empedocle in festa per l’Amerigo Vespucci: un bagno di folla per la “nave più bella del mondo” - Migliaia di persone hanno affollato il porto di Porto Empedocle nei giorni scorsi per ammirare l’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare, considerata universalmente uno dei veli ... 🔗scrivolibero.it

Salire a bordo dell’Amerigo Vespucci gratis? Da oggi 25 aprile si può - Visite gratis sull’Amerigo Vespucci a La Valletta dal 25 al 29 aprile: ecco come prenotare per salire a bordo. 🔗msn.com