Il top con la manica a sbuffo è il capo cool da indossare da mattina a sera Ecco i nostri preferiti

Dimentica le mezze misure: la moda Primavera Estate 2025 incorona il top con la manica a sbuffo come must-have assoluto del guardaroba femminile. Ispirato allo stile vittoriano e alle silhouette degli anni '80, è tornato sotto i riflettori in una chiave fresca e contemporanea. Tessuti leggeri come cotone, lino e mussola rendono il capo arioso e perfetto anche per le giornate più calde, mentre i colori pastello, il bianco ottico e le stampe floreali lo rendono facilmente abbinabile. Romantico, versatile e con un pizzico di drammaticità, questo capo iconico si reinventa per accompagnarci in ogni momento della giornata, dalla colazione in centro all'aperitivo con le amiche. Ecco una selezione di top con la manica a sbuffo che si adattano alla tua personalità e occasione d'uso.

