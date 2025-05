Il tempo del futurismo non è finito Un’altra grande mostra a Desenzano curata da Giordano Bruno Guerri

tempo del futurismo non è finito. Si è appena conclusa la grande mostra romana con oltre 160mila visitatori e subito se ne apre Un’altra. Si tratta di “Mondo Futurista”, curata dallo storico e scrittore Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, e dallo storico dell’arte Matteo Vanzan, direttore di MV Arte. Sarà ospitata al Castello di Desenzano del Garda (Brescia) dal 4 maggio al 26 ottobre. All’inaugurazione in programma domenica prossima, alle ore 11.30, sarà presente il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La formula “Mondo Futurista”, spiega Guerri, è allo stesso tempo un omaggio allo scritto di Giacomo Balla del 1918 “Universo Futurista” e una dichiarazione d’intenti: “Un titolo che racchiude l’intero senso di una mostra che si propone di offrire ai visitatori una panoramica il più ampia possibile del movimento; raccontandolo non solamente nel suo aspetto di rinnovamento estetico, ma come la vera ‘rivoluzione d’intenti’ estetici e formali che fu. 🔗 Secoloditalia.it - Il tempo del futurismo non è finito. Un’altra grande mostra a Desenzano curata da Giordano Bruno Guerri Ildelnon è. Si è appena conclusa laromana con oltre 160mila visitatori e subito se ne apre. Si tratta di “Mondo Futurista”,dallo storico e scrittore, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, e dallo storico dell’arte Matteo Vanzan, direttore di MV Arte. Sarà ospitata al Castello didel Garda (Brescia) dal 4 maggio al 26 ottobre. All’inaugurazione in programma domenica prossima, alle ore 11.30, sarà presente il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La formula “Mondo Futurista”, spiega, è allo stessoun omaggio allo scritto di Giacomo Balla del 1918 “Universo Futurista” e una dichiarazione d’intenti: “Un titolo che racchiude l’intero senso di unache si propone di offrire ai visitatori una panoramica il più ampia possibile del movimento; raccontandolo non solamente nel suo aspetto di rinnovamento estetico, ma come la vera ‘rivoluzione d’intenti’ estetici e formali che fu. 🔗 Secoloditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

“Il Tempo del Futurismo” non è finito: la mostra supera i 100mila visitatori e viene prorogata - “Il Tempo del Futurismo” non è finito: la mostra allestita alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma è stata prorogata fino al 27 aprile. Ad annunciarlo è stato il ministero della Cultura, dando conto dell’enorme successo riscontrato dalla rassegna. Dal giorno dell’apertura, il 3 dicembre, al 2 marzo la mostra ha richiamato oltre 100mila visitatori, toccando per l’esattezza 103. 🔗secoloditalia.it

"Il vostro tempo è finito, l'inferno piove su di voi": via all'operazione militare, Trump apre un altro fronte - Un Donald Trump scatenato apre un altro fronte. Ieri, sabato 15 marzo, il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha infatti dato il via a una serie di attacchi contro il gruppo armato yemenita filo-iraniano degli Houthi nel Mar Rosso. Questa azione militare rappresenta una chiara risposta del presidente Trump, che ha scelto di reagire con durezza alle attività della milizia, inviando al contempo un messaggio diretto all'Iran. 🔗liberoquotidiano.it

"Il tempo delle illusioni è finito". Ursula, parole senza precedenti al Consiglio europeo: cosa sta per accadere - "Ci dovrebbe essere un focus sugli appalti congiunti. Abbiamo visto quanto questo possa essere potente. Pensate alle iniziative guidate da Repubblica Ceca e Danimarca per fornire armi e munizioni all'Ucraina. Una nazione ha preso l'iniziativa. Altri si sono uniti per piazzare ordini più grandi. L'industria è cresciuta e i prezzi sono scesi. È stato rapido ed efficiente. Ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento: velocità e scala". 🔗liberoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Il tempo del futurismo non è finito. Un'altra grande mostra a Desenzano curata da Giordano Bruno Guerri; Il Tempo del Futurismo; Le polemiche sulla mostra sul Futurismo? Erano inevitabili; RECORD DI VISITATORI PER MARINETTI E I FUTURISTI “PER SEMPRE”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Boom per Il Tempo del Futurismo, oltre 160mila visitatori - E' stata "un successo" che ha richiamato un pubblico di oltre 160mila visitatori (161.307), la mostra Il tempo del Futurismo che si è chiusa a Roma domenica 27 aprile, dopo essere stata esposta alla G ... 🔗msn.com

La mostra il tempo del futurismo a roma richiama oltre 160mila visitatori e copre i costi - La mostra "Il tempo del futurismo" alla Galleria Nazionale dell’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ha registrato oltre 161mila visitatori, coprendo i costi con biglietti e cataloghi e rilanciando il ... 🔗gaeta.it