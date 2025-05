Il tecnico svela colpo Osimhen | Napoli e Juve senza parole

Osimhen continua a lasciare il segno con la maglia del Galatasaray. L’attaccante nigeriano ha messo insieme numeri da fuoriclasse: 31 gol in 36 presenze stagionali, suddivisi tra campionato, coppe nazionali e impegno europeo. La sua capacità realizzativa e il suo fiuto sotto porta non sono passati inosservati, tanto che attorno al suo nome si è ormai aperta un’asta internazionale. Il Galatasaray è primo in classifica con 80 punti dopo 31 giornate, con una differenza reti di +48 e un attacco da 78 reti segnate, gran parte delle quali portano la firma proprio dell’ex Napoli. Osimhen è l’anima del reparto offensivo, il volto di una squadra che sogna in grande e che può legittimamente puntare, come di consueto, al titolo nazionale.Eppure, il futuro del bomber è in bilico, vista la sua permanenza in Turchia in prestito e il ritorno certo a Castel Volturno in estate. 🔗 Nel cuore della stagione più intensa, Victorcontinua a lasciare il segno con la maglia del Galatasaray. L’attaccante nigeriano ha messo insieme numeri da fuoriclasse: 31 gol in 36 presenze stagionali, suddivisi tra campionato, coppe nazionali e impegno europeo. La sua capacità realizzativa e il suo fiuto sotto porta non sono passati inosservati, tanto che attorno al suo nome si è ormai aperta un’asta internazionale. Il Galatasaray è primo in classifica con 80 punti dopo 31 giornate, con una differenza reti di +48 e un attacco da 78 reti segnate, gran parte delle quali portano la firma proprio dell’exè l’anima del reparto offensivo, il volto di una squadra che sogna in grande e che può legittimamente puntare, come di consueto, al titolo nazionale.Eppure, il futuro del bomber è in bilico, vista la sua permanenza in Turchia in prestito e il ritorno certo a Castel Volturno in estate. 🔗 Sportface.it

Cosa riportano altre fonti

Thiago Motta Juve, Guardalà svela sul futuro del tecnico bianconero: «Se non dovesse arrivare il quarto posto…» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta Juve: Giovanni Guardalà, inviato di Sky, si è soffermato così sul futuro del tecnico bianconero. Le sue dichiarazioni In collegamento dalla Continassa a Sky Sport 24, l’inviato Giovanni Guardalà ha inquadrato così la situazione relativa al futuro di Thiago Motta, al centro di tante voci sull’eventuale conferma oppure no a fine stagione alla Juve. Queste le sue dichiarazioni sull’allenatore bianconero. 🔗juventusnews24.com

Baroni ricorda Conte e svela: «Siamo stati vicini alla Juve, conosco il valore dell’uomo e del tecnico» - di Redazione JuventusNews24Baroni ricorda Conte e svela: tutte le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio sull’ex mister bianconero L’allenatore della Lazio Baroni ha parlato a DAZN prima del match contro il Napoli ricordando anche il periodo vissuto alla Juve con Conte, ex mister bianconero. PAROLE – «É un amico, abbiamo giocato insieme e conosco il valore dell’uomo e del tecnico. Siamo stati vicini alla Juve quando lui era in prima squadra e io con la Primavera. 🔗juventusnews24.com

Thiago Motta svela i suoi ‘maestri’: ecco a chi si è ispirato il tecnico della Juventus. Quali nomi ha fatto in conferenza stampa - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta svela i suoi ‘maestri’: ecco a chi si è ispirato il tecnico della Juventus. Quali nomi ha fatto in conferenza stampa alla vigilia dell’Atalanta Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera allo Stadium tra Juventus e Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni su Gasperini e non solo. COSA HA PRESO DA GASPERINI – «Vorrei prendere tante alte cose ma ci vuole tempo. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Colpo di scena Osimhen, Man United beffato? C'è una nuova squadra in pole; Osimhen tornerà a Napoli, ma il colpo di scena non si può escludere: Noi lo vogliamo; LO UNITED VORREBBE OSIMHEN, IL TECNICO AMORIN LO CONSIDERA IL COLPO PERFETTO PER L'ATTACCO; Rashford a Napoli, Osimhen al Manchester United: cosa c'è di vero dietro uno scambio di mercato pazzesco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Osimhen, l’amico svela: “Quattro club lo volevano a gennaio, uno era italiano…” - Buchi Laba, giornalista nigeriano di Wazobia Max Tv e amico di Victor Osimhen, rispondendo a diversi utenti su X ha svelato alcuni retroscena sull’attaccante di proprietà del Napoli in prestito ... 🔗tuttonapoli.net

Osimhen, la Juventus prova lo scambio: la risposta del Napoli - Colpo Osimhen, la Juventus prova lo scambio di calciomercato per il bomber ora al Galatasaray: arriva la risposta del Napoli. Non si fermano le indiscrezioni sull’asse Napoli–Juventus. 🔗informazione.it

Sorpresa Osimhen, niente Juve e super colpo - si aprirebbe un buco enorme al centro dell’attacco giallonero e chi meglio di Osimhen per colmarlo? I dirigenti tedeschi stanno monitorando da tempo il nigeriano, e l’eventuale incasso dalla cessione ... 🔗sportface.it