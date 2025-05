Il successo delle politiche migratorie è sotto gli occhi di tutti La sinistra italiana? Isolata in Europa

delle politiche migratorie del partito. 🔗 Laverita.info - «Il successo delle politiche migratorie è sotto gli occhi di tutti. La sinistra italiana? Isolata in Europa» Conversazione con Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabiledel partito. 🔗 Laverita.info

Ne parlano su altre fonti

Tragedia senza fine, muore sotto un trattore: come è successo - SAN GIOVANNI LIPIONI (Chieti) – Un agricoltore di 63 anni è morto questa mattina dopo essere stato travolto dal trattore che lui stesso stava guidando. L’incidente è avvenuto in una zona di campagna, mentre l’uomo era impegnato in lavori su un terreno agricolo. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe scesa dal mezzo per intervenire manualmente sul terreno. In quel momento, il trattore si è messo in movimento autonomamente, ribaltandosi e investendolo. 🔗thesocialpost.it

Tragedia a scuola: professoressa 50enne colta da malore. Purtroppo inutili i soccorsi. Colleghi e alunni sotto choc. E’ successo presso l’istituto Pantaleoni di Frascati - Malore improvviso durante le lezioni Una docente di 50 anni, Jllen Camugino, ha perso la vita nella mattinata di giovedì 27 febbraio all’Istituto Professionale Maffeo Pantaleoni di Frascati. La donna è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava a scuola. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. 🔗dayitalianews.com

Disney sotto indagine negli USA: le politiche di diversità violano le regole? L’amministrazione Trump intensifica i controlli sui media - La Commissione Federale per le Comunicazioni ha avviato un’inchiesta sulle pratiche di diversità e inclusione adottate dalla Disney, segnando un nuovo capitolo nella battaglia dell’amministrazione Trump contro i media americani. L'articolo Disney sotto indagine negli USA: le politiche di diversità violano le regole? L’amministrazione Trump intensifica i controlli sui media sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Il successo delle politiche migratorie è sotto gli occhi di tutti. La sinistra italiana? Isolata in Europa»; Tutte le contraddizioni del governo sulle politiche migratorie; I Balcani sotto i riflettori dell’attivismo internazionale per denunciare le politiche migratorie dell’UE; L’Italia sotto ricatto – Il rimpatrio di Al-Masri e il prezzo delle politiche migratorie italiane. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Kelany (FdI): I dati segnano il successo delle politiche migratorie del Governo Meloni - E i dati segnano il successo delle politiche migratorie del Governo Meloni, politiche che hanno portato l'Europa a seguirla su questa strada." Così la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany ... 🔗quotidiano.net

Austria: Fedriga, politiche migratorie Ue fallimentari - (ANSA) - TRIESTE, 16 FEB - "L'ennesimo episodio che ha visto coinvolti, senza alcuna colpa, una vittima e cinque feriti, dimostra ancora una volta il fallimento delle politiche migratorie europee. 🔗msn.com