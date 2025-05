Il sindaco di Romano al suo predecessore | Sei abituato a parlare con gli handicappati E monta la polemica

Romano di Lombardia. Bufera su Gianfranco Gafforelli, sindaco di Romano. Il motivo? La frase pronunciata durante il Consiglio comunale di martedì 29 aprile."Sei abituato a parlare con gli handicappati", ha pronunciato rivolgendosi al suo precedessore Sebastian Nicoli. Un'affermazione molto offensiva che ha causato sconcerto tra i consiglieri e il pubblico, considerando i contatti di Nicoli con una cooperativa che si occupa di persone con disabilità e il suo lavoro come educatore.Il diverbio si è verificato a seguito di una segnalazione da parte del Partito Democratico riguardo la mancanza di un allegato obbligatorio al rendiconto 2024: un documento che certifica l'uso dei fondi statali per i servizi sociali. Fatto notare con precisione da Nicoli, il sindaco Gianfranco Gafforelli lo ha interrotto più volte esplodendo poi nella dichiarazione infelice scatenando grandi polemiche, riferendosi alla professione del suo predecessore.

