Il segreto è… Cecilia Rodriguez rompe il silenzio dopo le voci di crisi con Ignazio Moser

Cosa succede trae il marito? Da giorni lesu una possibileo addirittura rottura tra i due si rincorrono. Ma non basta. La notizia della gravidanza di Chechu, ad oggi non ancora confermata ma supportata dalla famosa foto di un’ecografia sul frigorifero, è stata accompagnata da altre indiscrezioni. Si è parlato di liti e tensioni in famiglia.In particolare pare che Belenabbiano avuto un forte contrasto. Prima hanno smesso di seguirsi sui social, poi la cosa sarebbe rientrata ma solo da parte del modello. Il movito? Sembra che Belen tema chepossa tradire la sorella. Ma anche su questo ipotetico tradimento non ci sono conferme. Intanto, in questo clima di crescente tensione,ha rotto ile le sue parole confermano che qualcosa non va. 🔗 Caffeinamagazine.it