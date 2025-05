Cultweb.it - Il segreto delle persone carismatiche (spiegato dalla scienza)

Il carisma non è una qualità innata riservata a pochi eletti, ma un insieme di comportamenti, abilità comunicative e tratti psicologici che possono essere compresi e in parte appresi. In poche parole, secondo la, si può diventare carismatici. Il termine “carisma” deriva dal greco kharisma, che indicava un dono divino. In tempi moderni, il sociologo Max Weber lo ha ridefinito come una forma di autorità personale basata sulla percezione soggettiva del leader.Uno degli studi più citati sul tema è quello di Antonakis, Fenley e Liechti (University of Lausanne, 2012), che individua tre dimensioni fondamentali del carisma:Presenza. La capacità di essere mentalmente e fisicamente presenti durante le interazioni. Studi di eye-tracking dimostrano che lo sguardo diretto e coerente aumenta la percezione di autorevolezza e fiducia. 🔗 Cultweb.it