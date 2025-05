Il salto generazionale di Suno | l’analisi comparativa di uno stesso brano realizzato con v3 5 e v4 5

Suno lancia v4.5, l'evoluzione del suo generatore musicale IA. Il nuovo modello offre generi ampliati, mashup più coerenti e voci più espressive, con brani fino a 8 minuti. Dal confronto diretto con v3.5 emerge una maggiore ricchezza musicale e interpretazioni vocali più naturali. 🔗 Dday.it - Il salto generazionale di Suno: l’analisi comparativa di uno stesso brano realizzato con v3.5 e v4.5 lancia v4.5, l'evoluzione del suo generatore musicale IA. Il nuovo modello offre generi ampliati, mashup più coerenti e voci più espressive, con brani fino a 8 minuti. Dal confronto diretto con v3.5 emerge una maggiore ricchezza musicale e interpretazioni vocali più naturali. 🔗 Dday.it

Cosa riportano altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

