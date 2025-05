Il ritorno in The Couple | Ilary Blasi nuovo slot e polemiche con Totti e Iovino

© Sbircialanotizia.it - Il ritorno in The Couple: Ilary Blasi, nuovo slot e polemiche con Totti e Iovino ritorno di Ilary Blasi sul piccolo schermo avviene con The Couple, il format che ha segnato il rientro a Mediaset ma che registra audienze inferiori alle aspettative. Il programma, che ha già subito variazioni di orario passando dal lunedì al giovedì, si sposta ora sulla domenica, introducendo una nuova sfida. Cambio di orario e . L'articolo Il ritorno in The Couple: Ilary Blasi, nuovo slot e polemiche con Totti e Iovino è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Ildisul piccolo schermo avviene con The, il format che ha segnato il rientro a Mediaset ma che registra audienze inferiori alle aspettative. Il programma, che ha già subito variazioni di orario passando dal lunedì al giovedì, si sposta ora sulla domenica, introducendo una nuova sfida. Cambio di orario e . L'articolo Ilin Theconè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Se ne parla anche su altri siti

Ilary Blasi si prepara al ritorno in tv: abito col cappuccio per le prime prove di The Couple - A partire dal prossimo 7 aprile Ilary Blasi sarà di nuovo in tv, questa volta con l'inedito reality The Couple. Come si sta preparando all'esperienza? Ecco cosa ha indossato per il primo fitting.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ilary Blasi, il ritorno in tv è un flop: “The Couple” delude tutti - È partito solo da una settimana, ma già si parla di flop per The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Lanciato lo scorso 7 aprile come “novità” del palinsesto Mediaset, il programma si proponeva come una sorta di evoluzione del Grande Fratello, sostituendo i singoli concorrenti con coppie, ma mantenendo intatto lo schema: convivenza forzata, dinamiche di gruppo, prove da superare e un montepremi finale. 🔗panorama.it

Il ritorno (in nero) di Ilary Blasi in televisione, apre The Couple con look minimal e scarpe a punta - Ilary Blasi torna in televisione su Mediaset per il programma in prima serata The Couple. Ecco cosa ha indossato per la prima puntata e come ha dato il via al nuovo reality game di Canale 5.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Ilary Blasi, il ritorno in tv è un flop: The Couple delude tutti; Ascolti tv, com'è andato il ritorno in tv di Ilary Blasi: i dati della prima puntata di The Couple; The Couple verso la chiusura anticipata: Ilary Blasi rischia lo stop, l’Isola dei Famosi pronta a salpare prim; The Couple, via stasera al nuovo reality di Ilary Blasi: le coppie, i concorrenti, le regole, il montepremi e. 🔗Se ne parla anche su altri siti

The Couple ultima spiaggia (e non c'entra l'isola dei Famosi): programma cult Mediaset trasloca per far spazio al reality di Ilary Blasi su Canale 5 - Isola dei Famosi di Veronica Gentili al lunedì sera su Canale 5, The Couple di Ilary Blasi passa alla domenica e Italia 1 guadagna un programma cult a maggio ... 🔗affaritaliani.it

The Couple senza pace: Mediaset sposta ancora il reality! Come cambia il palinsesto di Canale 5 - Dopo lo spostamento al giovedì, Mediaset ha cambiato ancora idea sulla programmazione di The Couple, ormai una pedina sacrificabile contro i programmi più forti delle altre reti. 🔗msn.com

Ilary Blasi, The Couple chiude in anticipo ma c’è un problema con il montepremi milionario - The Couple ha toppato. Il nuovo programma di Ilary Blasi non ha raggiunto gli ascolti sperati e dopo tre puntate si può considerare ufficialmente un flop. Da giorni si parla di chiusura anticipata ma, ... 🔗informazione.it