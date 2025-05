Panorama.it - Il ritorno di Roth, profeta dei disastri del woke

È qualcosa che assomiglia molto al peccato originale. Un segno che non va via, e che ci rende imperfetti, limitati, inevitabilmente impastati di bene e di male, di alto e basso. «Noi lasciamo una macchia, lasciamo una traccia, lasciamo la nostra impronta. Impurità, crudeltà, abuso, errore, escremento, seme: non c’è altro mezzo per essere qui. Nulla a che fare con la disobbedienza. Nulla a che fare con la grazia o la salvezza o la redenzione.È in ognuno di noi. Insita. Inerente. Qualificante. La macchia che esiste prima del suo segno. Che esiste senza il segno. La macchia così intrinseca che non richiede un segno. La macchia che precede la disobbedienza, che comprende la disobbedienza e frustra ogni spiegazione e ogni comprensione. Ecco perché ogni purificazione è uno scherzo. Uno scherzo crudele, se è per questo. 🔗 Panorama.it