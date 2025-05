Il rinvio di GTA 6 ha fatto crollare il valore delle azioni di Take-Two Interactive

L'annuncio improvviso del rinvio di GTA 6 al 26 maggio 2026 ha avuto un effetto immediato e drammatico sul mercato finanziario: le azioni di Take-Two Interactive, casa madre di Rockstar Games, hanno subito un crollo del valore stimato tra l'11% ed il 15% nelle ore successive alla comunicazione ufficiale. Una reazione che ha bruciato circa 4 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, segno evidente di quanto le aspettative economiche sull'uscita del titolo fossero alte.La notizia del rinvio di Grand Theft Auto 6, sebbene non del tutto sorprendente per chi seguiva da vicino lo sviluppo del progetto, ha scosso la fiducia degli investitori, preoccupati per lo slittamento di quella che è considerata una delle principali fonti di guadagno per l'azienda. GTA 6 è atteso come un colosso capace di smuovere l'intero settore videoludico, influenzando anche le vendite hardware e la pianificazione di concorrenti e retailer.

GTA 6, un rinvio del gioco farebbe fallire diverse aziende, secondo un analista - GTA 6 è senza dubbio uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, ma la sua uscita non riguarda solo i videogiocatori. Secondo Ben Porter, consulente senior di Newzoo, un rinvio del titolo potrebbe mettere in difficoltà finanziaria diverse aziende del settore, alcune delle quali potrebbero addirittura chiudere i battenti. Il motivo? Molti editori e sviluppatori stanno adattando le loro strategie di lancio per evitare di scontrarsi con il colosso di Rockstar Games. 🔗game-experience.it

Take-Two “supporta pienamente” il rinvio di GTA 6 da parte di Rockstar, le prenotazioni saranno da record - Il rinvio di GTA 6 al 26 maggio 2026 ha scosso molti appassionati, ma Take-Two Interactive, casa madre di Rockstar Games, si schiera senza esitazioni a fianco del team di sviluppo. In una nota ufficiale, Strauss Zelnick, CEO e presidente di Take-Two, ha dichiarato di supportare pienamente la scelta di prendersi più tempo per realizzare una visione creativa ambiziosa, con l’obiettivo di superare ogni aspettativa e offrire un’esperienza di intrattenimento epocale. 🔗game-experience.it

GTA 6 ha causato lo spostamento della data di uscita di Borderlands 4? Ha risposto Gearbox - Nel corso della giornata di ieri, è stato rivelato che Borderlands 4 uscirà prima del previsto: Gearbox ha annunciato che il lancio del gioco è stato anticipato di undici giorni, passando dal 23 al 12 settembre. Una mossa decisamente inusuale nel settore, dove i rinvii sono molto più frequenti delle anticipazioni. L’annuncio ha subito fatto scattare le speculazioni: molti hanno ipotizzato che questa decisione sia stata presa per evitare la concorrenza schiacciante di GTA 6, il colosso di Rockstar atteso per l’autunno e previsto come il più grande lancio dell’anno. 🔗game-experience.it

Il rinvio di GTA 6 fa crollare in borsa Take-Two - Il rinvio di Grand Theft Auto 6 ha scosso il panorama videoludico globale, innescando ripercussioni significative anche nei mercati finanziari. 🔗msn.com

GTA 6 rinviato al 2026, ma adesso ha una data di uscita UFFICIALE - Rockstar Games annuncia rinvio e data di uscita ufficiale dell'attesissimo GTA 6: bisognerà attendere la tarda primavera 2026. 🔗telefonino.net

GTA 6 è stato rinviato, la nuova data di uscita è stata annunciata da Rockstar - Rockstar Games ha annunciato la data d'uscita ufficiale di GTA 6: il 26 maggio 2026. Si tratta di un rinvio rispetto a quanto comunicato in precedenza, visto che è stato spostato al prossimo anno fisc ... 🔗msn.com