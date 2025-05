Il ricordo del saggista Noris Angeli | Non solo un grande storico uomo coerente che non accettava compromessi

Noris Angeli, storico e saggista insignito nel 1978 del prestigioso premio cultura della Presidenza del Consiglio. Innamorato di Viterbo, ha contribuito in maniera determinante a riscoprire pagine di storia essenziali della città facendo riemergere dalle sabbie del tempo. 🔗 Viterbotoday.it - Il ricordo del saggista Noris Angeli: "Non solo un grande storico, uomo coerente che non accettava compromessi" Il 30 aprile è mortoinsignito nel 1978 del prestigioso premio cultura della Presidenza del Consiglio. Innamorato di Viterbo, ha contribuito in maniera determinante a riscoprire pagine di storia essenziali della città facendo riemergere dalle sabbie del tempo. 🔗 Viterbotoday.it

