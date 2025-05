Il regista Finazzer Flory presenta Il mecenate a New York

York (ITALPRESS) – In occasione della presentazione del suo ultimo documentario "The Patron" (Il mecenate) all'Istituto Italiano di Cultura di New York, il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory ci ha concesso una video-intervista, un dialogo intenso su arte, memoria e ispirazione.The Patron – già presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia – racconta la figura del mecenate rinascimentale milanese Galeazzo Arconati, che rese possibile la sopravvivenza di molte opere di Leonardo da Vinci. Ma il documentario diventa anche un'occasione per interrogarsi: esistono ancora oggi mecenati capaci di sostenere, trasmettere e difendere la cultura senza chiedere nulla in cambio?Con il suo stile inconfondibile, Finazzer Flory ci spiega perché ha scelto il linguaggio cinematografico come strumento artistico per dare corpo al suo pensiero, e perché considera New York una città "necessaria" per chi vuole confrontarsi con l'universale.

