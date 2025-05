Il reality debutterà mercoledì 7 maggio ma si vocifera che potrebbe poi scalzare The Couple e finire in prima serata il lunedì

maggio parte la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Un’edizione con volti nuovi. Alla guida del reality di Canale 5, infatti c’è Veronica Gentili. La giornalista è affiancata da Pierpaolo Pretelli in qualità di inviato e da Simona Ventura, che torna nel programma come opinionista. E proprio lei ha dato un prezioso consiglio alla nuova padrona di casa. “Isola dei famosi 2024”: i concorrenti X Leggi anche › “Isola dei Famosi 2025”: chi sono i naufraghi della nuova edizione condotta da Veronica Gentili Veronica Gentili conduttrice de L’Isola dei famosi«La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality». 🔗 Iodonna.it - Il reality debutterà mercoledì 7 maggio ma si vocifera che potrebbe poi scalzare "The Couple" e finire in prima serata il lunedì Il 7parte la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Un’edizione con volti nuovi. Alla guida deldi Canale 5, infatti c’è Veronica Gentili. La giornalista è affiancata da Pierpaolo Pretelli in qualità di inviato e da Simona Ventura, che torna nel programma come opinionista. E proprio lei ha dato un prezioso consiglio alla nuova padrona di casa. “Isola dei famosi 2024”: i concorrenti X Leggi anche › “Isola dei Famosi 2025”: chi sono i naufraghi della nuova edizione condotta da Veronica Gentili Veronica Gentili conduttrice de L’Isola dei famosi«La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del». 🔗 Iodonna.it

