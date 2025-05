Il prossimo passo con AfD ufficialmente estremista La democrazia deve proteggersi

estremista. La classificazione consente ai servizi si utilizzare s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it - Il prossimo passo con AfD, ufficialmente “estremista”. La democrazia deve proteggersi I servizi segreti tedeschi interni della Bfv hanno classificato il partito AfD, Alternativa per la Germania, come. La classificazione consente ai servizi si utilizzare s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Approfondimenti da altre fonti

"Al prossimo giro...": Massimo Giannini terrorizzato da AfD, l'ora della catastrofe su La7 - Trump e Putin «si piacciono a pelle. Donald è umorale e non strategico, Vladimir lo è molto di più». A Tagadà, su La7, Tiziana Panella spazia agilmente con i suoi ospiti, l'ex direttore del Tg3 Antonio Di Bella e l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini, da Berlino a Washington, andata e ritorno. Di Bella sottolinea come l'intervento di Meloni sull'Ucraina «coincida con la posizione del New York Post, giornale conservatore, che ha fatto una copertina dal titolo “Putin è un dittatore”, ricordando poi in 10 punti con Douglas Murray, che è un ultra-conservatore, che a) l'Ucraina è stata ... 🔗liberoquotidiano.it

Metropolitana a Monza: ecco il prossimo passo del sindaco per far arrivare la M5 in città - Sindaci della M5 in trasferta a Roma (con l’assessore regionale Claudia Maria Terzi) per provare a capire se la linea lilla arriverà in città, con le 7 fermate. Questo, in sintesi, quanto emerso dall’incontro svoltosi questo pomeriggio, giovedì 27 febbraio, a Milano a Palazzo Marino. Chi ha... 🔗monzatoday.it

Pier Silvio Berlusconi: “Prossimo passo raggiungere un’impronta internazionale” - “Abbiamo fatto quello che si può definire un piccolo passo, però verso quello che speriamo essere un grande futuro. Il prossimo passo è raggiungere un’impronta, un footprint, come dicono sempre gli inglesi, più grande e veramente internazionale. Tenete conto che se il progetto riesce, e arriveremo a influire, consolidare la Germania, MFE tra Italia, Spagna e Germania parlerà a quasi 200 milioni di persone”. 🔗lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il prossimo passo con AfD, ufficialmente “estremista”. La democrazia deve proteggersi; Elezioni in Germania, i risultati. Exit poll: Cdu prima 28,5%, segue Afd al 20%, crollo Spd 16,5%; Friedrich Merz apre le danze. Chi è il probabile prossimo cancelliere di Germania (di L. Santucci); Amburgo, la verde-rossa. Tracollo Cdu, frena la Afd. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il prossimo passo con AfD, ufficialmente “estremista”. La democrazia deve proteggersi - La Germania, come la Romania, mostra uno dei rischi più importanti della democrazia, quando per salvarsi deve scegliere se allontanare o meno chi non segue i suoi principi, per quanto abbia i voti del ... 🔗ilfoglio.it