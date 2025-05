Il programma al FAR EAST FILM di venerdì 2 maggio

maggio) al FEFF 27ci farà ammirare la Sylvia degli anni ‘80, grazie al restauro dell’eterno cult Shanghai Blues di Tsui Hark, e oggi (1º maggio) ci farà ammirare la Sylvia del presente e del futuro, grazie allo splendido family drama Daughter’s Daughter di Huang Xi. Prima della proiezione, Sylvia Chang riceverà il Gelso d’Oro sul palco del Teatro Nuovo dalle mani di Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, i due fondatori del festival udinese.Gli ultimi due giorni di cammino, dicevamo, non saranno meno intensi e meno avventurosi degli altri sette, ed ecco infatti l’immancabile vortice stilistico e geografico: dall’adrenalina del disaster movie hongkonghese Cesium Fallout ai paradossi temporali del giapponese Rewrite (a Udine in anteprima mondiale), dalle turbolenze sentimentali del taiwanese The Uniform ai war games cinesi di Decoded, fino ai due attesissimi titoli che segneranno la chiusura del sipario. 🔗 Udine20.it - Il programma al FAR EAST FILM di venerdì 2 maggio (2) al FEFF 27ci farà ammirare la Sylvia degli anni ‘80, grazie al restauro dell’eterno cult Shanghai Blues di Tsui Hark, e oggi (1º) ci farà ammirare la Sylvia del presente e del futuro, grazie allo splendido family drama Daughter’s Daughter di Huang Xi. Prima della proiezione, Sylvia Chang riceverà il Gelso d’Oro sul palco del Teatro Nuovo dalle mani di Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, i due fondatori del festival udinese.Gli ultimi due giorni di cammino, dicevamo, non saranno meno intensi e meno avventurosi degli altri sette, ed ecco infatti l’immancabile vortice stilistico e geografico: dall’adrenalina del disaster movie hongkonghese Cesium Fallout ai paradossi temporali del giapponese Rewrite (a Udine in anteprima mondiale), dalle turbolenze sentimentali del taiwanese The Uniform ai war games cinesi di Decoded, fino ai due attesissimi titoli che segneranno la chiusura del sipario. 🔗 Udine20.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sylvia Chang riceverà il premio alla carriera al Far East Film Festival: svelato il programma - L'attrice, sceneggiatrice e regista taiwanese sarà ospite del festival che si svolgerà a Udine dal 24 aprile al 2 maggio prossimi È stato presentato oggi, al Visionario di Udine e in diretta streaming, il Far East Film Festival 27, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio. La line-up conta quest'anno 75 titoli (7 le anteprime mondiali, 15 quelle internazionali, 20 quelle europee e 19 quelle italiane) provenienti da 11 paesi. 🔗movieplayer.it

Il programma di mercoledì 30 aprile al Far East Film Festival - Cos’hanno in comune Jackie Chan e Joe Hisaishi, Takeshi Kitano e Zhang Yimou, Nansun Shi e Baisho Chieko, Brigitte Lin e Anthony Wong, oltre al fatto di essere alcuni tra i nomi più leggendari dell’intera galassia cinematografica orientale? Hanno in comune Udine. Hanno in comune il Far East Film Festival. Hanno in comune il Gelso d’Oro alla Carriera, che del Far East Film Festival è il massimo riconoscimento. 🔗udine20.it

Il programma di venerdì 25 aprile al Far East Film Festival - La seconda giornata del FEFF 27 mette nitidamente a fuoco le due anime del cinema popolare che il festival documenterà quest’anno: da un lato l’intrattenimento scacciapensieri, il disimpegno con la D maiuscola, dall’altro lato l’urgenza artistica di rivolgersi al grande pubblico raccontando la società e l’attualità. Una forte pulsione contemporanea che connette, come un filo rosso, i centri dello showbiz disseminati sulla mappa dell’Asia. 🔗udine20.it

Su questo argomento da altre fonti

Il programma al FAR EAST FILM di venerdì 2 maggio; Far East Film Festival 2025, il programma di domenica 27 aprile; Far East Film Festival, una domenica con l’arte di raccontare storie; Far East Film Festival 2025: ecco il programma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Far East Film Festival 2025, il programma di domenica 27 aprile - La quarta giornata del Far East Film Festival 2025, domenica 27 aprile, è nel segno dei racconti che lasciano il segno sugli spettatori e di una grande prima internazionale: il cult hongkonghese The S ... 🔗msn.com

Il programma di mercoledì 30 aprile al Far East Film Festival - Il programma di mercoledì 30 aprile - Tsui Hark, il Grande Sognatore, riceverà il Gelso d’Oro alla Carriera dalle mani del divo Tony Leung Ka-Fai! 🔗udine20.it

Far East Film Festival 2025, dal crime The Stone alle inquietudini di Dollhouse: il programma del 26 aprile - La terza giornata del Far East Film Festival 2025 si tinge di nero tra cime, horror e una retrospettiva dedicata ai mostri del folklore asiatico: ecco il programma di sabato 26 aprile. 🔗movieplayer.it