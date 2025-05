Il principe Harry vuole riappacificarsi con la famiglia | Mio padre non mi parla

principe Harry ha subito una pesante sconfitta legale nella sua battaglia per riottenere la scorta armata finanziata dai contribuenti quando si trova nel Regno Unito. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il duca di Sussex dovrà ora sostenere spese processuali pari a 1,5 milioni di sterline, comprendenti i costi sia suoi che del Ministero degli Interni. L’esito della causa ha sollevato tensioni anche in famiglia: Re Carlo e suo figlio minore avrebbero visioni diverse sull’opportunità di questa battaglia legale.Il Sun non ha risparmiato commenti taglienti, titolando: “Harry umiliato e schiaffeggiato“, sottolineando il danno sia d’immagine che economico subito dal principe. Harry ha infatti deciso di procedere contro il governo britannico nonostante lo scetticismo a palazzo, e ora si ritrova a pagare un prezzo altissimo. 🔗 Thesocialpost.it - Il principe Harry vuole riappacificarsi con la famiglia: “Mio padre non mi parla” Niente scorta e un conto salatissimo da pagare. Ilha subito una pesante sconfitta legale nella sua battaglia per riottenere la scorta armata finanziata dai contribuenti quando si trova nel Regno Unito. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il duca di Sussex dovrà ora sostenere spese processuali pari a 1,5 milioni di sterline, comprendenti i costi sia suoi che del Ministero degli Interni. L’esito della causa ha sollevato tensioni anche in: Re Carlo e suo figlio minore avrebbero visioni diverse sull’opportunità di questa battaglia legale.Il Sun non ha risparmiato commenti taglienti, titolando: “umiliato e schiaffeggiato“, sottolineando il danno sia d’immagine che economico subito dalha infatti deciso di procedere contro il governo britannico nonostante lo scetticismo a palazzo, e ora si ritrova a pagare un prezzo altissimo. 🔗 Thesocialpost.it

