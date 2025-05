Il principe Harry alla Bbc | Mio padre non mi parla più non so quanto gli resti da vivere Vorrei riconciliarmi

alla sentenza. Il principe Harry ha commentato così, in un’intervista alla Bbc, la sua nuova sconfitta con la Corte d’Appello di Londra che ha stabilito che lui e la sua famiglia non hanno alcun diritto a pretendere una scorta pagata dal Ministero dell’Interno inglese durante le loro visite (sempre più rare) nel Regno Unito. Un “vecchio trucco dell’establishment” del Regno Unito, lo ha definito Harry incolpato la Casa reale di aver influenzato la decisione di ridurre la sua sicurezza. alla domanda se avesse chiesto al re di intervenire nella disputa, Harry ha risposto: “Non gli ho mai chiesto di intervenire, gli ho chiesto di farsi da parte e di lasciare che gli esperti facessero il loro lavoro”.“Ci sono stati molti disaccordi tra me e alcuni dei miei familiari”, ha ammesso, ma ora li “ho perdonati”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Il principe Harry alla Bbc: “Mio padre non mi parla più, non so quanto gli resti da vivere. Vorrei riconciliarmi” Si è detto “deluso” e “devastato” dsentenza. Ilha commentato così, in un’intervistaBbc, la sua nuova sconfitta con la Corte d’Appello di Londra che ha stabilito che lui e la sua famiglia non hanno alcun diritto a pretendere una scorta pagata dal Ministero dell’Interno inglese durante le loro visite (sempre più rare) nel Regno Unito. Un “vecchio trucco dell’establishment” del Regno Unito, lo ha definitoincolpato la Casa reale di aver influenzato la decisione di ridurre la sua sicurezza.domanda se avesse chiesto al re di intervenire nella disputa,ha risposto: “Non gli ho mai chiesto di intervenire, gli ho chiesto di farsi da parte e di lasciare che gli esperti facessero il loro lavoro”.“Ci sono stati molti disaccordi tra me e alcuni dei miei familiari”, ha ammesso, ma ora li “ho perdonati”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Il Principe Harry alla Bbc: «Voglio riconciliarmi con la famiglia reale» - Vuole una riconciliazione con la Famiglia Reale. Parola del principe Harry in una intervista alla Bbc, dove racconta la sua vita dopo il traumatico strappo del 2020. «Ci sono stati tantissimi disaccordi tra me e alcuni membri della mia famiglia», ha detto, ma ora li ha «perdonati». «Vorrei tanto riconciliarmi con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa», ha detto il principe Harry.

Il principe Harry vuole la riconciliazione: "Mio padre Carlo non mi parla. Non so quanto gli resta da vivere" - Il principe Harry in una intervista alla BBC: "Voglio riconciliarmi con la famiglia reale inglese. Non ha senso continuare a litigare. La vita è preziosa, non so quanto tempo abbia ancora mio padre".

Meghan Markle, le rarissime dichiarazioni sull'amore col principe Harry: «Quando mio marito mi guarda, nei suoi occhi vedo scintille» - La duchessa ha raccontato a People che la sua storia d'amore col secondogenito di re Carlo III sta attraversando un periodo magico: «Io e mio marito stiamo vivendo una nuova luna di miele» 🔗vanityfair.it

