Il premier indiano Modi omaggia Papa Francesco | Sua perdita momento molto triste

"Qualche giorno fa abbiamo vissuto tutti un momento molto triste. Abbiamo perso Papa Francesco. A nome dell'India, il presidente Droupadi Murmu ha partecipato ai funerali. dalla terra del Kerala, esprimo ancora una volta le mie condoglianze", ha detto il Primo Ministro Modi a un incontro a Thiruvananthapuram, nel Kerala.

