Il power bank prende fuoco al concertone e rimane ustionato

Tra i 216 interventi dell'Ares, azienda regionale per l'emergenza sanitaria, durante il concertone del primo maggio c'è anche il ricovero di un giovane rimasto ustionato dopo l'esplosione del suo power bank. Secondo quanto riporta la questura romana, la batteria esterna che serve per ricaricare i dispositivi elettronici è esplosa.

Perché sempre più compagnie aeree vietano i power bank in volo (e quali sono i rischi) - In stiva, infatti, non è possibile intervenire in caso di incendio. E se un power bank prende fuoco in mezzo ai bagagli, può innescare un rogo incontrollabile. È successo, o per meglio dire ... 🔗msn.com

Alcune compagnie aeree stanno vietando o limitando i power bank a bordo: quali sono le regole - L'accresciuta cautela dell'industria aeronautica nei confronti dei power bank arriva dopo diversi episodi di incendi causati da batterie agli ioni di litio mal funzionanti ... 🔗it.euronews.com