Il power bank prende fuoco al concertone e rimane ustionato

Tra i 216 interventi dell'Ares, azienda regionale per l'emergenza sanitaria, durante il concertone del primo maggio c'è anche il ricovero di un giovane rimasto ustionato dopo l'esplosione del suo power bank. Secondo quanto riporta la questura romana, la batteria esterna che serve per ricaricare i.

