Ponte sullo Stretto di Messina tra un interesse nazionale presunto, impatti ambientali certi e conti che non tornano”. E' il tema del convegno organizzato per oggi pomeriggio dalle Associazioni Greenpeace, Legambiente, LIPU e WWF Italia, insieme al Movimento No. 🔗 Messinatoday.it - Il Ponte tra impatti ambientali certi e conti che non tornano", tutte le azioni azioni intraprese per la difesa dello Stretto “Una questione di buon senso. Ilsullodi Messina tra un interesse nazionale presunto,che non”. E' il tema del convegno organizzato per oggi pomeriggio dalle AssociGreenpeace, Legambiente, LIPU e WWF Italia, insieme al Movimento No. 🔗 Messinatoday.it

Ponte sullo Stretto di Messina: Greenpeace e altre ONG denunciano violazioni ambientali - Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf Italia hanno presentato un doppio reclamo sul Ponte sullo Stretto di Messina alla Commissione europea, il 27 marzo, dove contestano all'Italia la disapplicazione delle normative europee in materia ambientale. In una conferenza stampa alla Camera le associazioni hanno spiegato che è la terza azione legale portata avanti, dopo il ricorso al Tar del 19 dicembre 2024 e la diffida al Cipess del 28 febbraio 2025. 🔗quotidiano.net

Ponte sullo Stretto: il fronte del no si riunisce a Villa San Giovanni - “Una questione di buon senso. Il Ponte sullo Stretto di Messina tra un interesse nazionale presunto, impatti ambientali certi e conti che non tornano”, il titolo del convegno ... 🔗citynow.it

“Ponte sullo Stretto in aiuto della protezione civile: interventi ridotti da 2-4 giorni a 6-12 ore” - La procedura implica però che in caso di “ragioni imperative” per dare esecuzione all'opera il governo studi compensazioni ambientali che attenuino l'impatto dell'infrastruttura sull'ambiente ... 🔗ilsole24ore.com

Ponte sullo Stretto, l’Ing. Cavallaro in commissione su codice degli appalti e VIA: “accuse strumentali” - Ponte sullo Stretto di Messina, l'Ing. Cavallaro in commissione su codice degli appalti e VIA: "accuse strumentali" ... 🔗strettoweb.com