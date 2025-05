Il Ponte sullo Stretto è un’opera insostenibile | convegno a Villa San Giovanni

Villa San Giovanni per partecipare al convegno “Una questione di buon senso. Il Ponte sullo Stretto di Messina tra un interesse nazionale presunto, impatti ambientali certi. 🔗 Reggiotoday.it - "Il Ponte sullo Stretto è un’opera insostenibile": convegno a Villa San Giovanni Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, sarà presente nel pomeriggio di oggi aSanper partecipare al“Una questione di buon senso. Ildi Messina tra un interesse nazionale presunto, impatti ambientali certi. 🔗 Reggiotoday.it

