Il piano di Sky Sports in Inghilterra per acchiappare i giovani è fallito e partono i licenziamenti

giovani non attacca. Il calcio è una brutta bestia per quell’audience. E così Sky Sports News in Inghilterra metterà alla porta un po’ di giornalisti e presentatori anche famosi, tipo Melissa Reddy e Jeremy Langdon. A tutti i conduttori sono stati offerti pacchetti per andarsene. Ma è il sintomo di un malore più complesso, scrive il Telegraph.Il problema, è che “al cambiamento delle abitudini degli spettatori che sta interessando tutte le emittenti tradizionali, si sarebbe aggiunta anche la pirateria Fonti del settore hanno indicato che la pirateria, in particolare l’uso di “fire stick” illegali venduti sul mercato nero , sta colpendo duramente le emittenti televisive. Sky Sports e Tnt Sports hanno pagato 6,7 miliardi di sterline per i diritti britannici della Premier League per quattro stagioni, a partire dalla prossima. 🔗 Ilnapolista.it - Il piano di Sky Sports in Inghilterra per “acchiappare” i giovani è fallito, e partono i licenziamenti Niente, con inon attacca. Il calcio è una brutta bestia per quell’audience. E così SkyNews inmetterà alla porta un po’ di giornalisti e presentatori anche famosi, tipo Melissa Reddy e Jeremy Langdon. A tutti i conduttori sono stati offerti pacchetti per andarsene. Ma è il sintomo di un malore più complesso, scrive il Telegraph.Il problema, è che “al cambiamento delle abitudini degli spettatori che sta interessando tutte le emittenti tradizionali, si sarebbe aggiunta anche la pirateria Fonti del settore hanno indicato che la pirateria, in particolare l’uso di “fire stick” illegali venduti sul mercato nero , sta colpendo duramente le emittenti televisive. Skye Tnthanno pagato 6,7 miliardi di sterline per i diritti britannici della Premier League per quattro stagioni, a partire dalla prossima. 🔗 Ilnapolista.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Man United Star è stato criticato dallo esperto di sky sports Jamie Redknapp - Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Sky Sports Pundit Jamie Redknapp ha fortemente criticato l’attaccante del Manchester United Rasmus Hojlund per la sua scarsa prestazione contro l’Arsenal nel pareggio per 1-1. L’attaccante danese è arrivato come sostituto del secondo tempo contro la squadra di Mikel Arteta, ma il suo impatto dalla panchina è stato deludente con l’attaccante sotto il fuoco che ha perso ... 🔗justcalcio.com

Il giornalista di Sky Sports conferma il “serio interesse” dell’Arsenal nel vincitore della Premier League; “Concrete Talks” già tenuti “ - Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Mikel Arteta spera di portare un nuovo n. 9 (foto di Ryan Pierse/Getty Images) L’Arsenal dovrebbe avere una finestra di trasferimento estiva “importante” con un focus speciale per aumentare il loro attacco andando nella prossima stagione. La loro accusa di titolo Questa campagna è stata deragliata in modo enorme a causa della mancanza di aggressori in forma dopo che il club ha subito una crisi di infortunio davvero negativo che ha visto diversi aggressori chiave feriti per lunghi periodi tra cui Bukayo Saka. 🔗justcalcio.com

Ronaldo Inter (Sky Sports), clamoroso! L’ex Juve può tornare in Serie A? L’attaccante vuole giocare il Mondiale per Club e… L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Ronaldo Inter (Sky Sports), il futuro dell’ex Juve può essere nuovamente in Serie A: la clamorosa indiscrezione Clamorosa indiscrezione rilanciata da Sky Sports UK e ripresa in Italia da Tuttosport che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo, attaccante dell’Al Nassr, che avrebbe nel mirino la partecipazione alla prossima edizione del Mondiale per Club. Secondo l’emittente inglese CR7 sarebbe alla ricerca di una squadra che prenda parte alla prossima competizione e starebbe valutando la possibilità di svincolarsi dall’Al Nassr. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il piano di Sky Sports in Inghilterra per acchiappare i giovani è fallito, e partono i licenziamenti; David Beckham designer per Boss, debutta oggi la prima collezione per il brand; Guida alle offerte di Dazn, Sky e Timvision per seguire Serie A e coppe; Italia-Inghilterra al Sei Nazioni in tv e streaming: dove vedere la partita. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sei Nazioni, Inghilterra-Italia domenica su Sky - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it