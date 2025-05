Il partito di estrema destra Reform Uk vince un’elezione suppletiva in Inghilterra

Il nuovo governo in Germania sta già litigando su come trattare AfD, il partito di estrema destra - Il nuovo governo tedesco è ancora in fase di formazione, ma i partiti coinvolti, i Cristiano-Democratici (CDU/CSU) di centrodestra e i Socialdemocratici (SPD) di centrosinistra, sono già in disaccordo su quale atteggiamento assumere nei confronti di AfD (Alternative für Deutschland), il partito più forte all’opposizione. Da sempre, verso le frange di estrema destra si applica il cosiddetto Brandmauer, ovvero un “muro di protezione”; i gruppi che fanno parte dell’esecutivo si impegnano cioè a non collaborare mai con AfD e a escluderla dalle cariche nelle istituzioni. 🔗metropolitanmagazine.it

L’Afd allontana Lega e Forza Italia: il supporto di Salvini al partito di estrema destra. Tajani: “È contro l’Italia, la salvezza tedesca è Merz” - Uno sostiene che solo l’AfD possa “salvare” la Germania e si augura la vittoria dell’estrema destra tedesca nelle urne. L’altro invece identifica Friedrich Merz come la salvezza per Berlino, anche perché Alternative für Deutschland è “contro l’Italia” e “non può essere utile al nostro Paese”. Due vicepremier e zero visione comune sul voto che porterà all’elezione del nuovo cancelliere tedesco. La Lega e Forza Italia sono sempre più lontane nelle alleanze con i partner strategici negli altri Stati chiave dell’Unione Europea. 🔗ilfattoquotidiano.it

Monfalcone: campo largo della destra. Con oltre il 70%. Il partito plurale prende 343 voti. Pd: la visita della Schlein non basta - Una volta Monfalcone, provincia di Gorizia, dove c'è la più grande "fabbrica" di navi di Fincantieri, era una roccaforte della sinistra operaista. Anni fa passò alla destra, alla Lega in particolare, e da allora, ogni assedio politico per tentare di rovesciare nuovamente la preferenza politica è stato respinto L'articolo Monfalcone: campo largo della destra. Con oltre il 70%. Il partito plurale prende 343 voti. 🔗.com

Il partito di estrema destra Reform Uk vince un’elezione suppletiva in Inghilterra - Il partito di estrema destra Reform Uk, guidato da Nigel Farage, ha vinto un’elezione suppletiva per un seggio nel nordovest dell’Inghilterra, una pesante battuta d’arresto per il primo ministro labur ... 🔗internazionale.it

Elezioni Gran Bretagna, l’estrema destra strappa un seggio al Labour. Colpo a Starmer - A vincere le elezioni suppletive nel nord-ovest dell’Inghilterra è Sarah Pochin, candidata Reform UK, partito guidato da Farage, noto per le sue posizioni anti-immigrazione ... 🔗msn.com

Regno Unito, Farage esulta dopo la vittoria elettorale: "Siamo il partito di opposizione al Labour" - (LaPresse) Nigel Farage esulta dopo che il suo partito di estrema destra, Reform UK, ha conquistato un seggio in Parlamento a Londra: la ... 🔗msn.com