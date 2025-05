Il parente bergamasco di Francesco | L’ultima chiamata tra noi a Natale

Ecodibergamo.it - Il parente bergamasco di Francesco: «L’ultima chiamata tra noi a Natale» LA STORIA. Maurizio Bracchino ha 63 anni, risiede a Mozzanica ed è cugino alla lontana del Papa defunto: per me era «Giorgio», diceva che Dio perdona sempre, è l’uomo che si stanca di chiedere perdono. 🔗 Ecodibergamo.it

"Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua", l'ultima uscita a S. Pietro di Papa Francesco. IL VIDEO - "Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua", ... "prego il maestro di cerimonia di leggere il messaggio". Queste le sole parole che papa Francesco ha detto al microfono ieri affacciato dalla loggia centrale della basilica di S. Pietro prima della benedizione Urbi et orbi a conclusione della Santa Messa pasquale. Una folla di fedeli lo ha salutato con scroscianti applausi 🔗feedpress.me

Chi è Maria Elena Bergoglio, la sorella di Papa Francesco: «L’amore di Jorge per il mondo era enorme. Era sempre lì per gli altri. Preghiamo per lui un’ultima volta» - Più piccola di lui di 13 anni, vive a Buenos Aires e al figlio maggiore ha dato proprio il nome del pontefice. Purtroppo a causa delle conseguenze di un ictus, Maria Elena non è mai riuscita a raggiungere il fratello in Vaticano 🔗vanityfair.it

Papa Francesco, atteso il risultato dell’ultima Tac ai polmoni. Le «condizioni critiche» e perché i medici ne hanno fatta un’altra - Ha passato una notte «tranquilla e sta riposando» Papa Francesco, ricoverato all’ospedale Gemelli dal 14 febbraio per una bronchite peggiorata un polmonite bilaterale. Ieri 25 febbraio, il pontefice è stato sottoposto a una Tac, i cui esiti sono attesi in giornata. Si tratta della terza Tac che i medici hanno effettuato su Bergoglio, dopo la prima all’arrivo e la seconda, che aveva rivelato la polmonite. 🔗open.online

