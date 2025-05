Il paradosso di Spotify vs Apple | in USA arrivano i link per comprare fuori dall' App Store nell' UE no nonostante il DMA

Spotify ha finalmente ottenuto, almeno in USA, quello che voleva: Apple ha approvato la nuova versione dell'app di Spotify che introduce i link che portano agli abbonamenti sul proprio sito. Ma in Europa, nonostante la multa, ancora non si vedono. 🔗 Dday.it - Il paradosso di Spotify vs Apple: in USA arrivano i link per comprare fuori dall'App Store, nell'UE no, nonostante il DMA ha finalmente ottenuto, almeno in USA, quello che voleva:ha approvato la nuova versione dell'app diche introduce iche portano agli abbonamenti sul proprio sito. Ma in Europa,la multa, ancora non si vedono. 🔗 Dday.it

Approfondimenti da altre fonti

Spotify vs Apple Music: Qual è la Migliore Piattaforma per Te? - Spotify vs Apple Music: quale scegliere? Se ti stai chiedendo quale sia il miglior servizio di streaming musicale, sei nel posto giusto. In questo confronto analizzeremo le differenze tra Spotify e Apple Music, dai prezzi alla qualità audio, per aiutarti a fare la scelta giusta. Se invece vuoi confrontare Spotify con Qobuz, ecco un’analisi dettagliata: Spotify vs Qobuz: Qual è la Migliore Scelta per la Tua Musica? Indice Spotify vs Apple Music: Panoramica Generale Qualità Audio: Spotify vs Apple Music Spotify vs Apple Music: Libreria Musicale e Algoritmi di Consiglio Prezzi ... 🔗.com

Spotify attacca ancora Apple: “I suoi tentativi di adeguarsi al Digital Markets Act europeo sono una farsa” - L’amministratore delegato di Spotify inasprisce lo scontro con Apple circa il rispetto del DMA, accusandola di aver temporeggiato per adeguarsi alla normativa europea ... Leggi tutto 🔗dday.it

Dazi, la caduta di Nike e Apple (e dei grandi marchi statunitensi). Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom» - «Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano sospira... 🔗ilmessaggero.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il paradosso di Spotify vs Apple: in USA arrivano i link per comprare fuori dall'App Store, in EU no, nonostante multe e DMA; Spotify vs Apple: nuova polemica sui controlli del volume su iOS; iPhone 15 Pro, il paradosso di un telefono. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Spotify anticipa Apple: pronta una nuova app con pagamenti esterni e promozioni visibili - Dopo la sentenza Epic vs Apple, Spotify prova a cambiare le regole anche sull'App Store americano: ecco tutti i dettagli del caso. 🔗msn.com

Meta e Spotify si alleano contro Apple e Google - Meta, Spotify, Garmin e Match lanciano una coalizione per sfidare il dominio di Apple e Google sugli app store ... 🔗pcprofessionale.it

Epic Games e Spotify sfruttano la sentenza contro Apple (update) - I webshop di Epic Games consentiranno agli sviluppatori di aggirare la commissione di Apple, mentre Spotify ha aggiunto informazioni nell'app iOS. 🔗msn.com