Il Papa Giovanni aderisce alla campagna globale Salva vite | igienizza le tue mani

In occasione della 17ª giornata mondiale dell'igiene delle, che si celebra lunedì 5 maggio, l'ospedalepromossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) "le tue" (Save lives: clean your hands). L'edizione di quest'anno ha per slogan: "Guanti a volte, igiene delle, sempre", per sottolineare l'importanza della pratica per prevenire le infezioni correlate all' assistenza e limitare la diffusione di microrganismi multiresistenti.Si tratta di una procedura semplice, rapida e a basso costo, ma di elevata importanza in ambito sanitario. Se eseguita correttamente nei momenti giusti, puòre milioni diogni anno. L' Oms, con questa, invita tutti i Paesi del mondo a implementare rapidamente il Global action plan and monitoring framework on infection prevention and control (Ipc), 2024-2030, al fine di rafforzare le strategie globali di prevenzione delle infezioni.