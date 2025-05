Il nuovo papa entro quella data Conclave l’annuncio | quando conosceremo il successore di Francesco

nuovo papa entra nella fase cruciale. Dopo l’ottava Congregazione generale dei cardinali, cresce la certezza che il nome del successore di Francesco arriverà entro il 7 maggio. A dirlo con fiducia è il cardinale Fernando Filoni, che questa mattina ha dichiarato: “Ce la faremo, come si è sempre fatto”. Intanto, i preparativi logistici e simbolici procedono spediti: è stato montato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina, da cui nei prossimi giorni si leveranno le storiche fumate.Segnali chiari che il Conclave è ormai alle porte, con i cardinali riuniti a Roma pronti a scegliere la nuova guida della Chiesa. Il portavoce della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha precisato che gli alloggi dei cardinali a Casa Santa Marta saranno assegnati “per sorteggio”, una procedura pensata per garantire imparzialità e ordine nei giorni decisivi della votazione. 🔗 Thesocialpost.it - “Il nuovo papa entro quella data”. Conclave, l’annuncio: quando conosceremo il successore di Francesco L’attesa per l’elezione delentra nella fase cruciale. Dopo l’ottava Congregazione generale dei cardinali, cresce la certezza che il nome deldiarriveràil 7 maggio. A dirlo con fiducia è il cardinale Fernando Filoni, che questa mattina ha dichiarato: “Ce la faremo, come si è sempre fatto”. Intanto, i preparativi logistici e simbolici procedono spediti: è stato montato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina, da cui nei prossimi giorni si leveranno le storiche fumate.Segnali chiari che ilè ormai alle porte, con i cardinali riuniti a Roma pronti a scegliere la nuova guida della Chiesa. Il portavoce della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha precisato che gli alloggi dei cardinali a Casa Santa Marta saranno assegnati “per sorteggio”, una procedura pensata per garantire imparzialità e ordine nei giorni decisivi della votazione. 🔗 Thesocialpost.it

Conclave, c’è la data: ecco quando inizia la riunione dei cardinali per eleggere il nuovo papa - La congregazione generale dei cardinali ha deciso la data di inizio del Conclave, la riunione che porterà all’elezione del nuovo papa dopo la scomparsa di Bergoglio. I lavori inizieranno il 7 maggio. Sarebbero potuti iniziare anche lunedì 5 o martedì 6, ma l’assemblea cardinalizia ha optato per mercoledì «anzitutto per motivi logistici», come reso noto dal Corriere della sera che cita un cardinale. 🔗lettera43.it

Quando si giocano le partite rinviate per i funerali di Papa Francesco? Decisa la data di Inter-Roma: nuovo calendario - Lo sport in Italia si fermerà nella giornata di sabato 26 aprile, giorno in cui verranno celebrati i funerali di Papa Francesco. Le tre partite di Serie A originariamente in programma sono state rinviate di un giorno, l’Inter ha deciso di rifiutare la deroga che la Lega Calcio sembrava voler concedere: si era a lungo vociferato dell’ipotesi di giocare sabato alle ore 20.45, ma i Campioni d’Italia hanno declinato in rispetto alla scomparsa del Pontefice. 🔗oasport.it

Conclave, fumata bianca attesa entro il 10 maggio: la Chiesa corre veloce verso un nuovo Papa - RETROSCENA ESCLUSIVO - Dopo la morte di Francesco, il Vaticano accelera i tempi: fonti interne parlano di un Conclave breve. C'è già l'accordo sul successore? Ora che il tempo di Francesco si è concluso, la Chiesa si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Il Papa è morto, e con lui si chiude una stag 🔗ilgiornaleditalia.it

Nuovo Papa, Conclave al via mercoledì 7 maggio, prima votazione nel pomeriggio. Becciu verso il passo indietro; Nuovo Papa, decisa la data del Conclave; Papa Francesco, c'è la data ufficiale del Conclave: inizierà il 7 maggio. Becciu verso la rinuncia; Decisa la data del Conclave: il 7 maggio inizia la riunione per l'elezione del nuovo Papa. Come funziona.

Quando inizia il Conclave, c'è la data ufficiale: come funziona e l'elezione del nuovo Papa - Dall'"Extra omnes" all'"Habemus papam": tutto quello che c'è da sapere sulla procedura secolare per eleggere il pontefice e i nomi dei papabili successori ... 🔗tuttosport.com

Conclave, malore per Parolin? La smentita del Vaticano. Il cardinale Filoni: «Il nome giusto per nuovo Papa entro il 7 maggio» - Il Vaticano ha iniziato a installare il comignolo in cima alla Cappella Sistina in preparazione del conclave, che iniziera il 7 maggio. Al termine di ogni sessione di voto dei cardinali ... 🔗ilmattino.it

Il Conclave comincerà il 7 maggio, decisa la data ufficiale: come e quando verrà eletto il nuovo Papa - Decisa la data del conclave: comincerà il prossimo mercoledì 7 maggio. Si svolgerà nella Cappella Sistina l’elezione del nuovo papa dopo la morte di Francesco: la decisione è stata appena comunicata ... 🔗fanpage.it