Il nuovo album di Kanye West è stato rimosso o forse no

Kanye West è, specialmente nell'ultimo periodo, un lavoro a tempo pieno. Ad appena un giorno di distanza dalla pubblicazione di Donda 2, sequel dell'album del 2021, sembra essere sparito. In passato l'album era disponibile in esclusiva sullo Stem Player di Ye; il 30 aprile, tuttavia, era apparso nei servizi di streaming più noti, da Spotify a Apple Music. Singolarmente, non era incluso del rapper, ma in uno creato ad hoc, chiamato Donda.Ora, secondo varie testate, sarebbe stato rimosso, anche se è ancora visibile su alcune piattaforme. Non è chiaro se sia stato eliminato e poi reinserito, o se la cancellazione avverrà nei prossimi giorni. Quello che emerge dalle prime indiscrezioni, però, è che Ye non avrebbe pagato le autorizzazioni per l'impiego di determinati beat, cosa che avrebbe creato problemi di copyright.

Cosa riportano altre fonti

Se ne parla anche su altri siti

