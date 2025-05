Il notevole spy movie Black Bag la commedia anticolonialista Ho visto un re il dramma francese Ritrovarsi a Tokyo | trama e recensione

Black Bag - Doppio gioco: una clip in anteprima esclusiva dello spy movie di Steven Soderbergh - Uno dei registi imprescindibili del cinema contemporaneo torna in sala dal 30 aprile con un film elegantissimo e di grande intelligenza, dove allo spionaggio di sommano questioni che riguardano l'amore e la coppia. Protagonisti Michael Fassbender e Cate Blanchett.

Mister Movie | Con Black Mirror 7 Netflix ha Annunciato anche il Sequel Inatteso di un Episodio - Netflix ha annunciato il ritorno della serie antologica di fantascienza "Black Mirror" con una settima stagione, prevista per il 10 aprile. La nuova stagione si distinguerà dalle precedenti per la presenza di un sequel di un episodio già esistente, "USS Callister". Un Cast Numeroso e Volti Familiari La settima stagione di "Black Mirror" vedrà la partecipazione di un cast corale, che include attori già annunciati come Peter Capaldi, Emma Corrin, Paul Giamatti e Awkwafina. 🔗mistermovie.it

Black bag, Steven Soderbergh mette la sua firma d'autore a una pregevole spy story - Non abbiamo visto se sotto al tavolo è stata messa una bomba, ma in qualche modo sappiamo che a breve esploderà. Black bag non è certo un film di Alfred Hitchcock, ma Steven Soderbergh al maestro inglese potrebbe addirittura insegnare qualcosa. Lanciato il sasso non togliamo la mano, perché in tempi durissimi, dove il cinema sta diventando reiterato strazio, peraltro in disuso, Soderbergh firma una pregevole spy story, genere che mancava nel suo articolato e versatile carnet, tagliando la merce da intrattenimento con polvere sofisticata d'autore.

