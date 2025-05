Il murale che ritrae papa Francesco col giubbotto salvagente

murale dell'artista contemporaneo aleXsandro Palombo, che rende omaggio alla figura di papa Francesco e visibile sui muri della Caritas Ambrosiana luogo che da decenni incarna l'impegno verso gli ultimi. L'opera ritrae il Santo Padre con il saio francescano.

Il murale dedicato a Papa Francesco in un piccolo villaggio del Portogallo - Un murale ispirato a una visita e a un incontro con il Pontefice in Vaticano a gennaio è stato inaugurato nel villaggio di Pondence, nel nord-est del Portogallo. Poiché la salute di Papa Francesco continua a destare preoccupazione tra i cattolici di tutto il mondo, i Caretos portoghesi (personaggi mascherati vestiti con frange colorate e sonagli rumorosi) hanno reso il loro personale omaggio al Santo Padre con quest’opera. 🔗lapresse.it

Papa Francesco con il giubbotto salvagente e il piccolo Alan Kurdi ai suoi piedi: il murale apparso sui muri della Caritas a Milano - Un nuovo murale firmato dall’artista contemporaneo aleXsandro Palombo è comparso a Milano, sui muri esterni della sede della Caritas Ambrosiana. L’opera, intitolata “Franciscus – The Hope”, rende omaggio alla figura di Papa Francesco, scomparso di recente. Il dipinto raffigura il Pontefice con indosso un saio francescano, simbolo di povertà, sopra al quale porta un giubbotto di salvataggio arancione, richiamo diretto alla crisi migratoria nel Mediterraneo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il murale dedicato a Papa Francesco realizzato da un artista messicano di fronte al Gemelli - Un grande ritratto di Papa Francesco è stato esposto sotto le finestre della suite papale del Policlinico Gemelli di Roma. L'opera, un olio su tela, è stata dipinta dall'artista messicano Roberto Marquez, che ha voluto mostrare la vicinanza del popolo messicano al Pontefice mentre è ancora ricoverato in ospedale per riprendersi da una polmonite bilaterale. La statua di Giovanni Paolo II, che si trova davanti al Policlinico, è diventata il luogo in cui i fedeli si riuniscono per pregare e accendere candele per la guarigione del Pontefice. 🔗liberoquotidiano.it

Papa Francesco, a Milano spunta un murale che lo ritrae con un giubbotto salvagente - L'opera "è dura ma necessaria, come una pietà contemporanea", spiega aleXsandro Palombo, l'artista autore del murale. 🔗ticinonews.ch