Il motociclista Rocco Andrianò muore dopo scontro con un cinghiale

Rocco Andrianò, motociclista di 59 anni, è deceduto a seguito di uno scontro con un cinghiale. L'incidente è avvenuto lungo la strada del Monumento, che collega Marina di Campo a Lacona. L'uomo, dipendente di. 🔗 Today.it - Il motociclista Rocco Andrianò muore dopo scontro con un cinghiale Un drammatico incidente stradale ha sconvolto ieri sera la comunità dell'isola d'Elba:di 59 anni, è deceduto a seguito di unocon un. L'incidente è avvenuto lungo la strada del Monumento, che collega Marina di Campo a Lacona. L'uomo, dipendente di. 🔗 Today.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tragedia sulla SS268, muore motociclista 32enne: si indaga per omicidio stradale - Proseguono le indagini con l’ipotesi di omicidio stradale per la morte di un 32enne, originario di San Valentino Torio, deceduto ieri mattina in un drammatico incidente sulla SS268 “del Vesuvio”, nel tratto compreso tra Scafati e Angri. La vittima, un motociclista salernitano, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire- Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio scooter, impattando contro una Opel prima di finire contro il guard rail. 🔗zon.it

Incidente sulla Tiburtina: scontro tra Yamaha R1 e auto, motociclista muore dopo 24 ore in ospedale - Villa Adriana piange Silvio Alari, barista della frazione del comune di Tivoli morto in seguito a un incidente stradale. La tragedia sulla via Tiburtina Valeria, nel territorio di Vicovaro, provincia nord est della Capitale. In sella alla sua moto, il 47enne si è scontrato frontalmente con... 🔗romatoday.it

Si schianta contro un trattore in via Roma: muore motociclista 27enne - GORGO Ancora sangue sulle strade trevigiane: incidente mortale a Gorgo, in via Roma. È successo oggi (29 aprile) intorno alle 16.30, in località Navolè. La vittima... 🔗ilgazzettino.it