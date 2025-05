Il mondo del fumetto incontra i suoi giovani appassionati a Internazionale Kids a Reggio Emilia

Il mondo del fumetto incontra i suoi giovani appassionati a Internazionale Kids a Reggio Emilia, il primo festival italiano di giornalismo per bambine e bambini organizzato dal mensile Internazionale Kids – che ogni mese porta in Italia il meglio della stampa Internazionale per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni – dal Comune di Reggio Emilia e dalla Fondazione Palazzo Magnani.Anche per questa edizione, in programma dal 9 all'11 maggio, tantissimi appuntamenti in un territorio, quello reggiano, che continua a impegnarsi per l'educazione dei giovani e la promozione della cittadinanza attiva. Per tre giorni la "città dei bambini" diventa laboratorio di idee e si apre a conoscenze e scoperte. Immancabile l'appuntamento con il fumetto. Disegnatrici e sceneggiatori incontrano i giovani lettori sin dal venerdì.

