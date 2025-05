Il mito della donna madre | viaggio tra abiti accessori e corredi d' epoca a Casa museo Piraino

della festa della mamma, l'associazione culturale In itinere organizza un appuntamento esclusivamente dedicato a questa importante ricorrenza di primavera, un omaggio speciale alla maternità e femminilità, nella totalità della sua bellezza, passando di epoca in epoca: dal passato al. 🔗 Palermotoday.it - Il mito della donna/madre: viaggio tra abiti, accessori e corredi d'epoca a Casa museo Piraino In occasionefestamamma, l'associazione culturale In itinere organizza un appuntamento esclusivamente dedicato a questa importante ricorrenza di primavera, un omaggio speciale alla maternità e femminilità, nella totalitàsua bellezza, passando diin: dal passato al. 🔗 Palermotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Inizia stasera su Rai 1 la nuova fiction, ambientata a metà Ottocento, con Vittoria Puccini: donna passionale e madre determinata, segnata da un passato doloroso e da un matrimonio violento - La musica di Giuseppe Verdi, di Schubert e il melodramma si fondono con la vicenda personale della passionale Maria che con le due figlie scappa da Napoli sognando il palco della Scala di Milano. Ambientata a metà Ottocento, la fiction in costume Belcanto (alle 21.30 su Rai 1) è diretta da Carmine Elia e ha come protagonista Vittoria Puccini. ... 🔗iodonna.it

Madre di un giocatore di basket insulta l’arbitro donna: “Ma vai a fare la prostituta” - L’autrice degli insulti è una ultrà della squadra locale. Zaia: “Non esiste più nemmeno la vergogna” 🔗repubblica.it

Sora, estorsione alla madre: 43enne arrestato, visto dai poliziotti mentre maltratta la donna per avere denaro - A Sora, un uomo è stato arrestato per estorsione e maltrattamenti nei confronti della madre. L'indagine è in corso. 🔗notizie.virgilio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il mito della donna/madre: viaggio tra abiti, accessori e corredi d'epoca a Casa museo Piraino; Maledetta primavera: il mito di Proserpina attraverso gli occhi di una madre; CRONACHE DI CARTA – VIAGGIO NELL’UNIVERSO DELLA SCRITTURA – UN PERCORSO NELLA TERRA DELLA DEA MADRE CON ITALO CERNERA E FRANCO VILLANI; Il MArRC “nella rete di Afrodite”. A Reggio Calabria un viaggio nella bellezza tra archeologia e contemporaneo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il mito della donna/madre: viaggio tra abiti, accessori e corredi d'epoca a Casa museo Piraino - In occasione della festa della mamma, l'associazione culturale In itinere organizza un appuntamento esclusivamente dedicato a questa importante ricorrenza di primavera, un omaggio speciale alla matern ... 🔗palermotoday.it

Dal mito alla realtà: Persefone come simbolo di lotta contro la Violenza sulle donne - Persefone torna sempre dalla madre, ma noi possiamo fare di meglio, impedendo che nessuna donna debba mai essere rapita o privata della sua libertà. Impariamo da questo mito, ma, per favore, lasciamo ... 🔗newsicilia.it

Cleopatra. La donna, la regina, il mito - La donna, la regina, il mito", un viaggio affascinante tra storia, arte e leggenda. L’esposizione si sviluppa attraverso cinque sezioni tematiche, mettendo al centro l’enigmatica Testa di ... 🔗quotidiano.net