Il Ministro Zangrillo aumenta gli stipendi | 600 euro al mese in più in busta paga | C’è la data del primo bonifico

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha ufficialmente convocato i sindacati l'8 maggio per avviare il confronto sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza delle Funzioni centrali. La convocazione segue l'emanazione dell'atto di indirizzo firmato dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Il negoziato si prospetta cruciale per ridefinire non solo gli aspetti economici, ma anche quelli normativi e organizzativi del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici.Il nuovo contratto prevede, in linea con quanto stabilito per gli altri comparti pubblici, un incremento retributivo del 6%.

