Il ministro Giuli torna a Napoli a visitare l' Albergo dei poveri

ministro della Cultura sto prendendo le misure dell'avanzamento di un progetto straordinario frutto della collaborazione tra istituzioni.L'impressione è incantevole, già si vede l'eccezionale possibilità di rigenerazione urbana, sociale, paesaggistica che questo luogo può.

Napoli, il ministro Giuli in visita all'Albergo dei poveri: «Sarà modello per Italia e Europa» - «Ci avviamo a vedere qui a Napoli, nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell'Università, della scuola, qualcosa di gigantesco a livello di formazione,... 🔗ilmattino.it

