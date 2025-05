Il Milan a Gasperini | il primo colpo è nerazzurro

Milan, con o finale senza accento. È il miglior modo per descrivere cosa è oggi il glorioso club rossonero. Un bordello, essendo un po' volgari, rappresentato benissimo dalla vicenda del nuovo Ds. Vicenda poi, più che altro un casting manco se fossimo ai provini di Amici di Maria De Filippi.Paratici preso e poi mollato prima della firma e il perché ancora non è del tutto chiaro, Tare sedotto e poi abbandonato. Forse non del tutto, sta di fatto che l'albanese è un qualcosa assimilabile a una ruota di scorta.Nuovo Ds Milan, D'Amico il presceltoIl prescelto sarebbe Tony D'Amico, Direttore sportivo dell'Atalanta. È legato al club orobico da un contratto forte, probabilmente Furlani, il deus ex machina del Milan, attenderà la fine della stagione per sferrare l'attacco.

