Il Messina Futsal si gioca la salvezza in serie A2 nella gara 2 del playout

Messina Futsal avrà soltanto un risultato sabato nella partita contro lo Sporting Hornets Roma, valida come ritorno del playout del campionato di serie A2 di calcio a 5. All'andata, la squadra capitolina si è imposta per 4 a 2, per cui i giallorossi del presidente Fabrizio Caratozzolo dovranno.

Il Messina Futsal si gioca la salvezza in serie A2 nella gara 2 del playout - Il Messina Futsal avrà soltanto un risultato sabato nella partita contro lo Sporting Hornets Roma, valida come ritorno del playout del campionato di serie A2 di calcio a 5. All’andata, la squadra capitolina si è imposta per 4 a 2, per cui i giallorossi del presidente Fabrizio Caratozzolo dovranno... 🔗messinatoday.it

Calcio a 5, Futsal Pontedera sconfitto dal Potenza Picena: adesso per la salvezza si fa dura - Arriva una sconfitta per il Futsal Pontedera nello scontro diretto contro il Kappabi Potenza Picena. Al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte, i giallorossi ospiti hanno superato i bianconeri per 6-2. Dopo un primo tempo chiuso con gli uomini di mister Sardelli sotto 2-1, nella ripresa il Potenza... 🔗pisatoday.it

Futsal perfetta, batte 5-2 il Rovereto e compie un passo decisivo verso la salvezza - Una Futsal Cesena padrona del campo e convincente ha battuto nettamente (5-2) il Rovereto, terza forza del girone arrivata al PalaPaganelli in un periodo di grande forma. La gara dei romagnoli è stata perfetta, continua, cancellata di forza così la delusione per la rocambolesca sconfitta in casa del Maccan Prata nel turno infrasettimanale di martedì e passo deciso verso la salvezza in A2 Elite. A stappare la partita il solito Dentini, in un periodo di grande condizione, dopo appena un minuto di gioco. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il Messina meritava il playout e merita anche la salvezza per distacco tecnico - La lunga rincorsa, con gli ostacoli come i punti sottratti, è finita. Adesso due partite da giocare alla pari, azzerando tutto e potendo contare su una rosa superiore ... 🔗msn.com

Serie C, tutte le combinazioni salvezza sull’asse Messina-Casertana. Ma occhio alla variabile Foggia… - Tutte le combinazioni salvezza del girone C di Serie C: coinvolte Messina e Casertana, ma attenzione a un Foggia ancora in corsa ... 🔗strettoweb.com

Il Messina Futsal ospita la Gear Piazza Armerina nell’ultima partita della regular season - Nell’ultima giornata, il Messina Futsal ospiterà ... Venivamo da partite giocate molto bene, ma nelle quali, purtroppo, non eravamo riusciti a fare bottino pieno. Questa è una spinta emotiva ... 🔗strettoweb.com