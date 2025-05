Il mercato da intenditori dello United | tra McTominay Rashford Greenwood Sancho e Antony hanno ceduto 46 gol Tmw

Il Manchester United sta vivendo anche questa stagione nell'anonimato, con il club inglese che ha deciso di fare all-in sull'Europa League per salvare l'ennesima annata buttata. Non è bastato l'esonero di Erik Ten Hag per lasciar spazio a Ruben Amorin, anzi, il cambio in panchina ha solo peggiorato la situazione e adesso i Red Devils occupano il quattordicesimo gradino della classifica di Premier League. Tmw fa notare le pessime scelte di mercato del Manchester United. hanno ceduto McTominay, Antony, Rashford e altri calciatori che lontani dall'Old Trafford sono risorti.Il Manchester United ha rinunciato a 46 gol"C'è da chiedersi però se il problema siano davvero i giocatori. Se il problema non sia proprio quella mancanza di progettualità che ogni anno porta a cambiare di tutto e di più.

