Il Liceo ' Russoli' lancia la raccolta fondi ' Oltre le aule' | obiettivo ' allenarsi alla democrazia'

Oltre le aule' lanciato dal Liceo artistico 'F. Russoli' di Pisa per realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Il crowdfunding ha l'obiettivo di raggiungere il traguardo di 5mila euro di raccolta. 🔗 Pisatoday.it - Il Liceo 'Russoli' lancia la raccolta fondi 'Oltre le aule': obiettivo 'allenarsi alla democrazia' Al via da oggi il crowdfunding 'leto dalartistico 'F.' di Pisa per realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Il crowdfunding ha l'di raggiungere il traguardo di 5mila euro di. 🔗 Pisatoday.it

Su altri siti se ne discute

Satispay lancia un programma di raccolta punti per gli utenti: come funziona - Satispay annuncia l'arrivo di un programma di raccolta punti per gli utenti: ecco cosa cambia e come funziona. L'articolo Satispay lancia un programma di raccolta punti per gli utenti: come funziona proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Fratelli d'Italia lancia raccolta firme: "Niente scudo verde senza trasporto pubblico efficiente" - Dopo quella di Forza Italia, parte una raccolta firme, promossa da Fratelli d’Italia, contro lo scudo verde, entrato in vigore il 1° aprile scorso. Sarà una raccolta "nei Comuni della Città Metropolitana di Firenze, a sostegno di una mozione che chiede un impegno chiaro e vincolante a Sara Funaro... 🔗firenzetoday.it

Corsa contro il tempo per salvare il Messina, Basile lancia una raccolta fondi - Sollecitato più volte alla fine il sindaco Federico Basile ha preso posizione sul futuro dell'Acr Messina. Un futuro incerto visti gli inadempimenti della società che ad inizio anno ha rilevato l'80% delle quote dall'ex patron Pietro Sciotto. Stamane il primo cittadino ha incontrato al Comune il... 🔗messinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Il Liceo 'Russoli' lancia la raccolta fondi 'Oltre le aule': obiettivo 'allenarsi alla democrazia'; Il liceo Piero della Francesca di Arezzo lancia il crowdfunding Eco Piero - Un futuro più Green; La Croce Rossa di Acqui lancia una raccolta fondi in memoria di Elena, giovane volontaria morta in un incidente; Doppio furto al Liceo Artistico don Milani di Venegono Inferiore, gli studenti lanciano una raccolta fondi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne