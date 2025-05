Il liceo Leonardo da Vinci di Firenze lancia il crowdfunding Acqua per la mente

Firenze, 2 maggio 2025 - Al via da oggi il crowdfunding “Acqua per la mente” lanciato dal liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze per realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Il crowdfunding ha l'obiettivo di raggiungere il traguardo di 5mila euro di raccolta, necessari per realizzare il progetto scolastico. Il crowdfunding, aperto alle donazioni fino al 3 giugno, è un'esperienza di impegno comunitario e di cittadinanza consapevole nata nell'ambito del percorso educativo “Esercizi di democrazia” promosso da Unicoop Firenze anche in altre scuole secondarie di secondo grado toscane con lo stesso obiettivo: rafforzare la pratica del confronto e della proposta tra gli studenti, realizzare un cambiamento nella scuola per migliorare l'ambiente e le relazioni della comunità scolastica. 🔗 Lanazione.it - Il liceo Leonardo da Vinci di Firenze lancia il crowdfunding "Acqua per la mente" , 2 maggio 2025 - Al via da oggi ilper lato dalscientificodadiper realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. Ilha l'obiettivo di raggiungere il traguardo di 5mila euro di raccolta, necessari per realizzare il progetto scolastico. Il, aperto alle donazioni fino al 3 giugno, è un'esperienza di impegno comunitario e di cittadinanza consapevole nata nell'ambito del percorso educativo “Esercizi di democrazia” promosso da Unicoopanche in altre scuole secondarie di secondo grado toscane con lo stesso obiettivo: rafforzare la pratica del confronto e della proposta tra gli studenti, realizzare un cambiamento nella scuola per migliorare l'ambiente e le relazioni della comunità scolastica. 🔗 Lanazione.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milano, studenti occupano il Liceo Leonardo da Vinci: protesta per la libertà di espressione - Lunedì mattina, 24 marzo 2025, gli studenti del Liceo Leonardo da Vinci di Milano, situato in via Respighi, hanno occupato l’istituto per manifestare contro le recenti decisioni del Consiglio d’Istituto, considerate restrittive della libertà di espressione.? Motivazioni della protesta Gli studenti denunciano l’istituzione di un “Gruppo di supporto” con il potere di vietare la diffusione […] The post Milano, studenti occupano il Liceo Leonardo da Vinci: protesta per la libertà di espressione first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Milano, gli studenti occupano il liceo Leonardo da Vinci: «Vietate le assemblee sul transfemminismo» - Gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Milano hanno occupato la scuola in segno di protesta contro le recenti restrizioni imposte dal Consiglio d’Istituto che – denunciano i manifestanti – ha istituito un «gruppo di supporto» con il potere di «vietare la diffusione di volantini e l’affissione di striscioni». I ragazzi e le ragazze di uno dei licei più noti della città protestano anche contro la «bocciatura di tre assemblee d’istituto su temi grande rilevanza sociale». 🔗open.online

Milano, liceo scientifico Leonardo Da Vinci contro assemblee pro Lgbtqia+ e cultura woke, oltre 400 studenti occupano l’istituto - VIDEO - La protesta degli studenti, sfociata nell’occupazione del liceo Leonardo Da Vinci, è scaturita dopo la decisione del Consiglio d’Istituto di vietare manifesti e assemblee a favore di alcuni temi Lgbtqia+ Questa mattina oltre 400 studenti del liceo Leonardo Da Vinci hanno protestato, e occupat 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Il liceo Leonardo da Vinci di Firenze lancia il crowdfunding Acqua per la mente; Firenze, il Liceo scientifico Leonardo da Vinci lancia il crowdfunding ‘Acqua per la mente’; Acqua per la mente, parte il crowdfunding lanciato dal liceo da Vinci: un fontanello a scuola; “Acqua per la mente”, parte il crowdfunding lanciato dal liceo da Vinci: un fontanello a scuola. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il liceo Leonardo da Vinci di Firenze lancia il crowdfunding "Acqua per la mente" - Fino al 3 giugno è possibile partecipare alla raccolta fondi avviata dagli studenti nell'ambito del percorso scolastico “Esercizi di democrazia” promosso da Unicoop Firenze nelle scuole toscane ... 🔗msn.com

Firenze, il Liceo scientifico Leonardo da Vinci lancia il crowdfunding ‘Acqua per la mente’ - Al via da oggi il crowdfunding “Acqua per la mente” lanciato dal Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze per realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la ... 🔗055firenze.it

Verifiche al liceo Da Vinci di Firenze dopo il forte boato - Firenze, 25 ottobre 2024- I tecnici della ... Ecco che stamattina un altro fatto ha destato grande paura, stavolta al Liceo Leonardo da Vinci in via dei Marignolli. Intorno alle 10 - si apprende ... 🔗nove.firenze.it