Il libero arbitrio tra neuroscienze e giustizia | verso un nuovo paradigma del sistema giuridico più comprensivo dei limiti dell' individuo

giustizia del futuro dovrà essere capace di riconoscere i limiti dell'individuo, di distribuire equamente risorse e opportunità e di promuovere un’educazione in grado di superare paure e condizionamenti inconsci, che influenzano profondamente sia le azioni individuali che quelle collettive. 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Il libero arbitrio tra neuroscienze e giustizia: verso un nuovo paradigma del sistema giuridico, più comprensivo dei limiti dell'individuo Ladel futuro dovrà essere capace di riconoscere i, di distribuire equamente risorse e opportunità e di promuovere un’educazione in grado di superare paure e condizionamenti inconsci, che influenzano profondamente sia le azioni individuali che quelle collettive. 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Congresso della Lega, Salvini confermato segretario. Morrone: "Senza riforma della giustizia l'Italia non sarà mai un Paese libero" - Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega per la terza volta. Presente anche il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, autore insieme alla senatrice Giulia Bongiorno di una mozione presentata al congresso intitolata ‘la riforma della giustizia per un’Italia più... 🔗forlitoday.it

Luca Traini è tornato libero. I familiari di Pamela Mastropietro: «Ai servizi sociali perché ne ha i requisiti. No alla giustizia fai da te» - Dopo il ritorno in libertà di Luca Traini, l'uomo che nel 2018 sparò a caso contro un gruppo di migranti ferendone sei e che è stato affidato ai servizi sociali, rompono il... 🔗leggo.it

Il mostro a piede libero e la giustizia assente - Mulas ha collezionato arresti e condanne, è stato diversi anni dietro le sbarre, poi è uscito, poi è rientrato, e non era sconosciuto il suo debole pure per le minori 🔗ilgiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Biologia del bene e del male, Come la scienza spiega il meglio e il peggio del comportamento umano; Libertà e coscienza: se ad essere illusione fosse il determinismo antimetafisico?; Assassini si nasce? Il neurodiritto e i limiti del libero arbitrio; Libertà come illusione nella cultura decadente. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

In realtà il libero arbitrio non esiste, ecco perchè - Mentre la maggior parte delle teorie tradizionali sostiene l’esistenza del libero arbitrio, fondando su di esso concetti cruciali come responsabilità e giustizia, nuove prospettive sfidano ... 🔗veb.it